蔡英文認證「賴清德適合接總統」！　曝最大優點喊：我覺得他是啊

▲副總統賴清德、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭、陶本和／台北報導

總統蔡英文27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，被媒體問及副總統賴清德是否為適合的總統接班人選時，笑回「我覺得他是啊，他的優點就在於他不是今天才出現的政治人物，賴清德在政壇很久了，他的一切大家都很熟悉，最後就是評價跟綜合評估問題」，說完更轉頭與賴清德有說有笑。

民進黨九合一大選失利後，蔡英文辭去黨主席，由賴清德參與黨主席補選。蔡英文在「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」中被媒體問及，在卸任民進黨主席後，心情上是否有輕鬆一點？蔡英文說，「當然，禮拜三中午比較輕鬆一點，下午有多一點時間做其他事情。」

至於身為黨員的蔡英文會如何跟賴清德互動？蔡英文透露，賴清德接任黨主席這件事不會改變他們的互動模式，還是會常常坐下來討論問題、交換意見，強調他們執政以來都是坐下來商量決定事情的；而對於賴清德接任黨主席的期望，蔡英文也坦言，當然希望他能把黨帶得更好。

另針對賴清德是否為適合的總統接班人選？蔡英文則回應，「我覺得他是，他的優點就是他不是今天才出現的政治人物，他在政壇很久了，所以他的一切大家都很熟悉，最後就是評價跟綜合評估問題。」，說完更轉頭與賴清德有說有笑。