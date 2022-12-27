義務役恢復1年役期　綠委曝4措施：秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」

▲蔡英文拍板義務役延長為一年。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年。對此，立委蘇巧慧27日表示，以上種種的措施，都是秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的原則，我們應該要深刻明白，唯有強化自身實力才是維持現狀、維持和平最好的辦法。

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

蘇巧慧指出，近年中國軍事動作不斷，惡意地且片面的威脅印太區域安全穩定，不只台灣，周遭各國都深受其害。為因應中國挑釁的作為，澳洲將國防預算提升到450億美元，日本更規劃5年9.95兆台幣的國防支出，這兩國在國防預算的支出都創下新高。美國總統拜登更是在近日簽署《國防授權法案》，展現協助防衛台灣安全與支持台灣自衛的承諾。

蘇巧慧表示，中國的威脅，台灣人感受最深，因此政府這幾年來一直在進行國防兵力改革，112年度編列的國防預算超過5800億元，突破歷史新高；努力推動國艦國造，強化台灣軍事技術的發展。

蘇巧慧直言，「勇鷹號」、「玉山艦」即將投入使用；更是積極對外軍購提升戰力，美國拜登政府上任以來，已6度通過對台軍售，共同合作強化台灣自我守護的力量。

蘇巧慧指出，這次的役期調整，也是因應目前我國國防發展的困境而做出的必要改變，因現代戰爭的情勢變化快速，且協力民防與維護社會如常運作的需求也受到重視，考量現有四個月役期無法提供妥善訓練，因此：

第一、恢復義務役役期至1年，自2005年後出生的役男適用。

第二、引進各國現代化訓練模組，增加實戰化訓練課程，包含實彈射擊數提高、聯合演訓、民防協力課程等。

第三、讓役男在服役之餘，能兼顧生活開銷與降低學貸壓力，提高義務役薪資至26307元。

第四、將與大專院校溝通，提供更有彈性的學習模式，讓役男有效利用時間並順利接軌職涯。

蘇巧慧強調，以上種種的措施，都是秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的原則，我們應該要深刻明白，唯有強化自身實力才是維持現狀、維持和平最好的辦法。