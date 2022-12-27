兵役延長一年恐衝擊2024大選？　綠委：面對國家安全不能迴避

▲總統蔡英文拍版兵役延長一年。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年。對此，立委郭國文27日表示，雖然許多輿論說這麼做會不利選舉，但面對國家安全，「即便是困難議題，我們也不能迴避。」

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

郭國文直言，以國家安全為重，兵役改革不能迴避，吵得沸沸揚揚的兵役問題，蔡英文總統今天宣布強化國防兵力的方案，義務兵役將延長一年，面對國家安全，「即便是個困難的議題，我們也不能迴避！」

郭國文指出，除了從2024年開始，民國94年出生後的役男要服1年的義務役，訓練內容也會有「實、量、新」的改革，比如說打靶從原本40發，增加至1年超過800發。

郭國文表示，自己一直在關注的無人機，也預計和紅隼、標槍一同納入訓練，並以實戰化作為改革內容，來充實兵役訓練。同時，福祉的部分，義務役士兵薪水將提升到2萬6307元，志願役薪水也會增加。

郭國文強調，民進黨意識到，這次的兵役改革是以國家利益為重點，雖然許多輿論都說這麼做會不利於選舉，但不管蔡英文總統，還是賴副總統，又或是立委們都表示，「將國家利益放在優先才能獲得支持，2024不會有壓力！」