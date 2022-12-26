幕後／義務役1年訓練方案3亮點搶先曝　實彈打800發以上、二兵薪破2萬

▲義務役兵役制度將進行調整。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

針對義務役恢復一年制，總統蔡英文27日將召開國安高層會議拍板改革內容，並於會後親自舉行記者會對外說明。據掌握，對於本次兵力結構改革，共有3大亮點，義務役未來將擔綱「守備部隊」，定調主責國土守備、軍事與民間重要設施防護等任務，而訓練內容則導入美軍最新模組化訓練模式，全役期實彈打靶將破800發，薪資部分更從每月6000元，一次暴增至2萬元以上。

蔡英文明天上午10點將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，她也將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

對於這次兵力結構的改革，其實已經歷時長達2年多的盤整，而本次受影響的役男，也確定為民國94年次出生者。據掌握，本次改革共分為3大亮點，首先第一個亮點，是將兵力結構區分為4大區塊，包括：「主戰部隊」、「守備部隊」、「民防系統」，以及「後備系統」，用意在於明確防衛任務。

言下之意，未來志願役士兵將成為「主戰部隊」，負責海、空、領土安全任務；而義務役方面，則擔任「守備部隊」，負責國土守備、軍事、民間重要設施與協力民防等任務，類似「國土防衛部隊」。

在義務役角色上的設定，關鍵在於義務役士兵經過1年的扎實訓練後，未來進入戰時，相較於4個月義務役，僅經過幾次14天教召訓練，新制義務役士兵較能有效投入戰場，並擔當類似國土防衛部隊角色，以符合目前最新的防衛思維。

第二個亮點，是本次導入美軍最新模組化訓練模式。主要考量現代防衛需求，參考國際各部隊，特別是美軍等具有實戰經驗的先進國家的訓練模式，來強化義務役人員的訓練。

舉例而言，新制的義務役士兵，必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時能具備協力民防任務的能力；此外，也增加模擬戰場實景抗壓訓練，參與戰術行軍以及聯合演訓等實戰化訓練等。

至於外界關注的打靶數量指標，過去實彈射擊的數量不多，且多花費時間在撿拾彈殼等多被詬病一事，未來也都進行調整，並大幅提升實彈射擊數量，以全役期不低於800發為目標。

第三個亮點，則是大幅調升義務役的薪資。長期以來，義務役士兵的薪資一直維持在6000元左右，因此這次改革考量兼顧義務役人員生活考量，因此以志願役本俸為基礎，大幅度調升每月薪資，並依勤務性質，給予專業加給，以二兵為例，實領薪資可望超過2萬元新台幣。