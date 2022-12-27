賽珍珠基金會公布10大新聞　籲政府關心與重視新住民

▲財團法人台北市賽珍珠基金會舉辦2022年十大新住民重大新聞評選會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

財團法人台北市賽珍珠基金會照顧弱勢新住民家庭及子女50多年，近年新冠疫情嚴峻，新住民在生活、就業上備受考驗，該基金會為讓社會及政府更加重視，舉辦十大新住民重大新聞評選，今年由「新住民語文列國教必選修」、「移民署與烏克蘭新住民同心祈願和平」、「大學開辦新住民專班」名列前3大新聞。

教育部統計，110學年度幼稚園到大專生共有417萬人，其中新住民有29.5萬人，占全體學生總數7.2%。賽珍珠基金會2017年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選，本屆新聞徵選，榮譽董事長尤英夫，特別邀請勤益科技大學以及雅園堂國際共同主辦，鳳凰藝能（股）有限公司趙善意總經理、曉明社福執行長黃淑貞修女、中山醫大醫療部主任顏啟華、新住民代表等，集結共九位專家學者、擔任評選委員，選出2022年十大新住民新聞。

財團法人台北市賽珍珠基金會，現平均每年服務200戶、400名經濟弱勢新住民子女，榮譽董事長尤英夫，2022年11月更榮獲台北市傑出市民「新住民的守護者」；賽珍珠基金會表示，新住民及其子女人數早已超過百萬，感謝關心這一議題的有心人士，雅園堂國際、采泥藝術、永農國際、玩易寶石、比利時商愛瑞等企業贊助；藝術家朱先仙、黃意會、黃文棟、蘇志偉提供作品義賣，志工賴慕芬6年來更是全力相挺。

本次活動「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，帶領全場共同歡跳台灣經典懷念金曲「寶島曼波」，主題「台灣新住民團結心連心」，象徵新住民來到台灣同心協力、攜手創造多元融合的文化新力量。會後由台灣新移民協會麥玉珍等人，提供家鄉特色餐點，與會人員共同品嘗。

▲西川淑敏結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，帶領全場共同歡跳 。（圖／記者白珈陽翻攝）

勤益科技大學校長陳文淵表示，許多新住民子女因受父母原生家庭影響，在學習階段所面對挑戰多高於國人子女，勤益科大以工科專業立校，學習改變命運，勤益科大新二代若選擇就讀，能夠學習到專業技能，立即改善生活困境，創造自我價值。

▲勤益科技大學校長陳文淵。（圖／記者白珈陽翻攝）

王卉淋表示，台灣社會一路在進步中，透過相關政策及宣傳，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會。中華茶聯總會長李以德表示，茶聯會長期協助新住民透過學習茶道，成為專業的茶師；勤益科大傑出校友，藝術家李文武則透過本次評選，看到許多新住民為母則強，令人十分敬佩。新聞總評委鳳凰藝能總經理趙善意表示，他是第4年參與，透過評選，有機會隨著新住民的成長，深深期待，我們能淡化族群的界線，因為我們就是「一家人」。