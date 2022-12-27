　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賽珍珠基金會公布10大新聞　籲政府關心與重視新住民

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲財團法人台北市賽珍珠基金會舉辦2022年十大新住民重大新聞評選會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

財團法人台北市賽珍珠基金會照顧弱勢新住民家庭及子女50多年，近年新冠疫情嚴峻，新住民在生活、就業上備受考驗，該基金會為讓社會及政府更加重視，舉辦十大新住民重大新聞評選，今年由「新住民語文列國教必選修」、「移民署與烏克蘭新住民同心祈願和平」、「大學開辦新住民專班」名列前3大新聞。

教育部統計，110學年度幼稚園到大專生共有417萬人，其中新住民有29.5萬人，占全體學生總數7.2%。賽珍珠基金會2017年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選，本屆新聞徵選，榮譽董事長尤英夫，特別邀請勤益科技大學以及雅園堂國際共同主辦，鳳凰藝能（股）有限公司趙善意總經理、曉明社福執行長黃淑貞修女、中山醫大醫療部主任顏啟華、新住民代表等，集結共九位專家學者、擔任評選委員，選出2022年十大新住民新聞。

財團法人台北市賽珍珠基金會，現平均每年服務200戶、400名經濟弱勢新住民子女，榮譽董事長尤英夫，2022年11月更榮獲台北市傑出市民「新住民的守護者」；賽珍珠基金會表示，新住民及其子女人數早已超過百萬，感謝關心這一議題的有心人士，雅園堂國際、采泥藝術、永農國際、玩易寶石、比利時商愛瑞等企業贊助；藝術家朱先仙、黃意會、黃文棟、蘇志偉提供作品義賣，志工賴慕芬6年來更是全力相挺。

本次活動「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，帶領全場共同歡跳台灣經典懷念金曲「寶島曼波」，主題「台灣新住民團結心連心」，象徵新住民來到台灣同心協力、攜手創造多元融合的文化新力量。會後由台灣新移民協會麥玉珍等人，提供家鄉特色餐點，與會人員共同品嘗。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲西川淑敏結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，帶領全場共同歡跳 。（圖／記者白珈陽翻攝）

勤益科技大學校長陳文淵表示，許多新住民子女因受父母原生家庭影響，在學習階段所面對挑戰多高於國人子女，勤益科大以工科專業立校，學習改變命運，勤益科大新二代若選擇就讀，能夠學習到專業技能，立即改善生活困境，創造自我價值。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲勤益科技大學校長陳文淵。（圖／記者白珈陽翻攝）

王卉淋表示，台灣社會一路在進步中，透過相關政策及宣傳，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會。中華茶聯總會長李以德表示，茶聯會長期協助新住民透過學習茶道，成為專業的茶師；勤益科大傑出校友，藝術家李文武則透過本次評選，看到許多新住民為母則強，令人十分敬佩。新聞總評委鳳凰藝能總經理趙善意表示，他是第4年參與，透過評選，有機會隨著新住民的成長，深深期待，我們能淡化族群的界線，因為我們就是「一家人」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
「40億救命金」將入帳！　土銀一天湧入2萬人申請
快訊／雲豹宣布人事調整！　她接手球團行銷公關
轟蔡英文連話都講不清楚！　他喊：若兵役延長1年不夠怎辦？
台版柬埔寨凶殘對話曝！　豬仔遭電擊蛋蛋
快訊／遭扯「家暴小甜甜」　張峰奇強硬提告！
年終大放送！　證交所一口氣通過6公司上市
染完頭髮才知懷孕　她衝醫院「人工流產」！網崩潰：無知真可怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賽珍珠基金會公布10大新聞　籲政府關心與重視新住民

跨年連假雲林估湧數萬人潮　警公布觀光熱區交通疏導圖

高雄國際航空站中級救護技術員12／27結訓　提升消防救護能量

台西警分局啟動友善通報網　關懷轄區獨居長者超暖心

老農網路1萬8買補腎中藥險被騙　超商店員與警攜手攔阻

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

黃偉哲親自監誓　副市長及政務局處首長宣誓暨簽署廉政公約

新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

提升國內石化業製程安全管理　職安署與台塑合辦執行成果觀摩　

執行約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

賽珍珠基金會公布10大新聞　籲政府關心與重視新住民

跨年連假雲林估湧數萬人潮　警公布觀光熱區交通疏導圖

高雄國際航空站中級救護技術員12／27結訓　提升消防救護能量

台西警分局啟動友善通報網　關懷轄區獨居長者超暖心

老農網路1萬8買補腎中藥險被騙　超商店員與警攜手攔阻

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

黃偉哲親自監誓　副市長及政務局處首長宣誓暨簽署廉政公約

新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

提升國內石化業製程安全管理　職安署與台塑合辦執行成果觀摩　

執行約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

逆風而行！趙少康嗆「一定把役期改回來」　她詫異：戰鬥藍不敢戰？

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

義務役恢復1年方案總整理　國軍估113年有9127人入伍

殷瑋出任蔣萬安市政顧問　背後牽線人曝光

劉嘉玲豪宅過聖誕！　「聖誕樹下全名品」華美佈置驚艷網：好高貴

今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

汽車併排違停！單車弟「伸手1舉動」回頭狠瞪　萬人讚：正義鐵拳

吳宗憲力捧新人開槓渣男！　傻眼爆「射不出來」全場笑翻

楊冪化身「維密女郎」鏤空愛心馬甲超性感！　惹火曲線一次放送

扯！桃園男右手受傷竟兩度行竊　辯「來修水電」穿幫

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

廖大乙：施法者走火入魔變本加厲

潮州跨年晚會　民治溪跨越橋上+紅黃線禁停車

南消多旋翼無人機應用改良再精進

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

許淑華扮「阿華師」　邀民眾圍爐過好年

屏東自小客載7學童被PO網　最重罰1萬8

新北4年計活化逾4000格停車位

確診女業務害慘16人　需賠307萬　　

華國飯店跨域能源產業　雲林5WM儲能廠正式啟用

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

台灣集中保管結算所捐贈600萬元

整頓台11線都蘭段違停亂象　警嚴格大執法

更多熱門

相關新聞

過世丈夫心繫社會弱勢　托夢囑咐「助弱勢脫貧」

過世丈夫心繫社會弱勢　托夢囑咐「助弱勢脫貧」

蔡英雪女士代表珠友建設與英發全球企業於元旦前夕與雲林家扶新住民媽媽們圍爐，今（26）日在雲林縣政府社會處長林文志見證下，將攜來30萬元捐助家扶，協助服務家庭抗貧脫貧，尤其是新住民家庭邁向無窮世代，家扶陳燦勳主委代表受贈並為珠友與英發全球致贈感謝狀。

台灣新住民選美大賽　后冠揭曉

台灣新住民選美大賽　后冠揭曉

111年移民節　表揚「跑山獸」等10位新住民

111年移民節　表揚「跑山獸」等10位新住民

台東縣移民節暨國際移民日活動登場

台東縣移民節暨國際移民日活動登場

頂碩士學歷開店！越南新住民正妹圓夢

頂碩士學歷開店！越南新住民正妹圓夢

關鍵字：

新住民賽珍珠基金會勤益科大

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民爆要教友「做禮拜要哭出來」：拍出來才感動！

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面