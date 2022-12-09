桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

▲111年移民節表揚「跑山獸」等新住民。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自捷克的羅培德9年前初來臺，熱愛山林的他，平時「不是在山裡、就是在出發往山裡的路上」，常一個人整裝上山過夜，到處勘查地形及路徑，也和原住民妻子創立「Beast Runners（跑山獸）」網站。7年前，羅培德開始協助山域搜救的工作，因為體能好、腳程快，總能一馬當先進行「快搜」，發現受困者後再轉報消防單位以專業器材施救。

內政部與桃園市政府、大陸委員會共同舉辦111年移民節多元文化活動，10日下午2點至5點，在「桃園婦女館」及鄰近延平公園熱鬧舉辦，「跑山獸」與另外9名熱愛台灣、奉獻台灣的新住民朋友，將一起接受各界表揚，歡迎民眾前來觀禮，給予掌聲以示感謝。

移民署桃園站表示，許多新住民將台灣視為第二故鄉，在這片土地深根，有著濃厚情感，在移民節公開表揚優秀的新住民外籍人士及移工，包括獲得111年總統教育獎的越南新住民鄭伶巧，因母親生病，自小便與姊姊放學後到菜圃種菜分擔家計，勤勉求學。

▲以廢材修繕三座檜木老屋的法國新住民范託福。（圖／移民署桃園站提供）

還有，以廢材修繕三座檜木老屋的法國新住民范託福（CHEVANCE CHRISTOPHE PIERRE），運用個人繪畫及藝術文化整復專業，致力於我國藝術界及老建物修復，對我國文化傳承貢獻良多；電子工廠擔任翻譯及移工宿舍管理員的菲律賓籍艾德多(BAGAYAN EDUARDO JR.AYON AYON)積極輔導移工提高產能等10位優秀人才。

表揚活動於明天下午2點在桃園婦女館展開，活動中有：臺德互惠使用自動查驗通關系統啟用儀式、德國巴伐利亞擊鞋舞等。另外，婦女館旁的延平公園當日市集多達60攤，異國美食及手作DIY免費體驗，還有四大主題展區，展現新住民在台灣繽紛精彩的多元風貌(banner flags)，為12月18日國際移民日到來，提前為新住民朋友們歡慶移民節。