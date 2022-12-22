台灣新住民選美大賽！34人角逐后冠揭曉　民族文化融合新境界

▲2022台灣新住民國際選美暨才藝小姐選拔。（圖／中華全球婦女產業促進會提供）

記者林育綾／台北報導

「2022台灣新住民國際選美暨才藝小姐選拔」總決賽在日前登場，比賽分為「青春活力」及「智齡風華」2個組別，共有78名佳麗報名參賽，最後由34位進入總決賽角逐后冠，以民族服飾、儀態、機智、晚禮服等為評選項目，青春活力組由蘇琦摘下后冠，智齡風華組則由阮美杏奪冠。

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▲▼2022台灣新住民國際選美暨才藝小姐選拔，「青春活力組」由蘇琦奪下后冠。（圖／中華全球婦女產業促進會）

「2022台灣新住民國際選美暨才藝小姐選拔」由中華全球婦女產業促進會主辦、《中國時報》協辦，主題為「促進族群融合、活絡台灣經濟」，吸引中國大陸、越南、印尼、菲律賓、緬甸、烏克蘭⋯等台灣新住民共計78名佳麗爭豔奪后，最後由34位佳麗入選總決賽，在12月17日進行，以民族服飾、儀態、機智、晚禮服等為評選項目。

中華全球婦女產業促進會提到，這次活動特別聘請專業師資，規畫3場全天的培訓課程，讓入選者接受美姿、美儀、走秀等訓練，站上舞台更有自信，展現各國風情及文化；更邀請教育界、歷屆中國小姐、旗袍小姐、當代藝術園區等代表組成評審團。

▲▼2022台灣新住民國際選美暨才藝小姐選拔，「智齡風華組」第1名為阮美杏。（圖／中華全球婦女產業促進會）

比賽分為「青春活力」及「智齡風華」2組，最後「青春活力組」由蘇琦奪下第1名、第2名宋開、第3名陳玉芹。同時還有其他獎項，包括「最佳機智」丁小蕾、「最佳造型」黃心儀、「最佳民族服飾」鄭又嘉、「最佳台風」阮氏草奪得。

「智齡風華組」第1名為阮美杏、第2名蔣紅梅、第3名尹文琪；而「最佳機智」為張氏水、「最佳造型」梅綵涵、「最佳民族服飾」劉孟瑤、「最佳台風」李燕妮獲得。活動展開各國文化交流與融合，達到民族文化融合創新的新境界。

中華全球婦女產業促進會主席涂明慧表示，促進會長期舉辦各項活動，擴大服務台灣新住民，例如模範家庭表揚、新住民二代崛起、旗袍文化、孝親活動、文化傳承推廣，期望透過活動互惠聯誼方式，增進情誼，讓更多新住民及好友感受台灣的溫暖與關懷。