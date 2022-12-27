　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜市場驚見「同凹一斤120元」　7千人笑翻：看一眼就懂！

記者黃翊婷／綜合報導

冬天不少人都會吃火鍋，而搭配火鍋必吃的青菜之一就是茼蒿。一名網友日前在菜市場看到攤販在攤子前放了一塊牌子，上頭寫著「同凹一斤120元」，讓他忍不住笑稱，「高手在民間。」文章在網路上傳開，吸引超過7600名網友按讚，並紛紛留言表示老闆真的很會形容，「我看一眼就懂」、「看得懂都是成功的」。

菜市場「同凹一斤120元」，笑翻7千人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO發現攤商利用諧音哏賣茼蒿，覺得很有趣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，日前在菜市場看到有趣的一幕，只見攤販在攤子前面放了一些紙箱做成的告示牌，寫上品名和標價，其中一塊牌子上頭寫著「同凹一斤120元」，桌子上面則擺著堆成一座小山的茼蒿，讓他忍不住笑出來，「高手在民間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後笑翻許多網友，還被社團管理員轉貼到爆料公社臉書粉絲專頁，吸引超過7600人按讚，大家紛紛留言表示，「真會形容呀」、「我看一眼就懂，是不是很奇怪」、「看得懂都是成功的」、「我看到的是寫『冬兒』」、「我們這邊有個阿婆賣高麗菜芽苗，寫『高麗菜兒子』」、「寫真正的字反而很容易跟萵苣搞混，大概100人中就有70人分不出萵苣和茼蒿」。

還有部分網友是被茼蒿的價格嚇到，並留言感嘆，「一斤120元，我之前買80元就覺得貴了」、「我前天去菜市場一斤160元，嚇得我趕快跑去買一隻豬腳回家滷」。

茼蒿。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

▲台灣常見的茼蒿有兩種。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會，下同。）

行政院農委會曾透過臉書PO文介紹茼蒿，文中提到，茼蒿具有獨特香氣，屬於一年生草本菊科植物，台灣常見的是大葉茼蒿和裂葉茼蒿，大葉茼蒿就是吃火鍋、湯圓最常加入的那種，葉面寬大厚嫩，枝短而粗，纖維少；裂葉茼蒿則常被稱為山茼蒿，在日本也被稱為春菊，葉片較為瘦長，葉緣缺刻深，如鋸齒狀，味道更為濃郁。

農委會表示，每年10月到隔年4月是吃茼蒿的季節，若是擔心茼蒿農藥殘留問題，民眾購買時可以選擇有「產銷履歷」或是「有機驗證」的蔬菜，清洗時也要記得使用流動的清水整株沖洗，沖洗後浸泡在流動的水中大約10分鐘即可，但要注意不能洗得太大力，以免葉片受損。

▼清洗過的茼蒿不耐放，最好吃多少洗多少。

茼蒿。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

茼蒿。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

茼蒿。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

加班到半夜…他先把公務車開回家　組長竟罵「侵占」：自己來辦離職

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

加班到半夜…他先把公務車開回家　組長竟罵「侵占」：自己來辦離職

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

回歸婚宴本業！晶宴會館港點吃到飽服務12月起全部退場

小甜甜FB暗諷「有問題的是人」！　退宋逸民教會悲嘆：水逆還在逆嗎

慶祝新年！日本蘋果祭促銷活動　送7400元禮品卡

輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝

監委：恩恩案憾事發生保護許多兒童生命　權責單位應給受創家屬支持

先收下！　超商「美式、拿鐵買1送1」限定4天搶喝

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

「文化成年禮」1200元3月開放領取

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

更多熱門

相關新聞

LINE跳出「老公早安」！人妻驚覺尪出軌

LINE跳出「老公早安」！人妻驚覺尪出軌

收到這種聖誕禮，誰都無法接受。近日一位人妻表示，她在店裡手忙腳亂準備預定餐點，而老公去外送卻忘了帶手機，他的電話一直響，她一拿就發現Line對話寫「老公早安」，面對這個驚喜聖誕禮，她躺床上輾轉難眠。

他沒錢1個月房租分3次　房東1句話暖爆

他沒錢1個月房租分3次　房東1句話暖爆

蛤蜊免吐沙　他買1斤老闆急喊1句話

蛤蜊免吐沙　他買1斤老闆急喊1句話

載妹子去耶誕城！「他以為要脫魯」結局臉垮

載妹子去耶誕城！「他以為要脫魯」結局臉垮

趙少康批邊罵邊賺「神經錯亂」　陳吉仲：降低依賴不友善市場

趙少康批邊罵邊賺「神經錯亂」　陳吉仲：降低依賴不友善市場

關鍵字：

農委會爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面