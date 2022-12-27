菜市場驚見「同凹一斤120元」　7千人笑翻：看一眼就懂！

記者黃翊婷／綜合報導

冬天不少人都會吃火鍋，而搭配火鍋必吃的青菜之一就是茼蒿。一名網友日前在菜市場看到攤販在攤子前放了一塊牌子，上頭寫著「同凹一斤120元」，讓他忍不住笑稱，「高手在民間。」文章在網路上傳開，吸引超過7600名網友按讚，並紛紛留言表示老闆真的很會形容，「我看一眼就懂」、「看得懂都是成功的」。

▲原PO發現攤商利用諧音哏賣茼蒿，覺得很有趣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，日前在菜市場看到有趣的一幕，只見攤販在攤子前面放了一些紙箱做成的告示牌，寫上品名和標價，其中一塊牌子上頭寫著「同凹一斤120元」，桌子上面則擺著堆成一座小山的茼蒿，讓他忍不住笑出來，「高手在民間。」

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文章公開之後笑翻許多網友，還被社團管理員轉貼到爆料公社臉書粉絲專頁，吸引超過7600人按讚，大家紛紛留言表示，「真會形容呀」、「我看一眼就懂，是不是很奇怪」、「看得懂都是成功的」、「我看到的是寫『冬兒』」、「我們這邊有個阿婆賣高麗菜芽苗，寫『高麗菜兒子』」、「寫真正的字反而很容易跟萵苣搞混，大概100人中就有70人分不出萵苣和茼蒿」。

還有部分網友是被茼蒿的價格嚇到，並留言感嘆，「一斤120元，我之前買80元就覺得貴了」、「我前天去菜市場一斤160元，嚇得我趕快跑去買一隻豬腳回家滷」。

▲台灣常見的茼蒿有兩種。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會，下同。）

行政院農委會曾透過臉書PO文介紹茼蒿，文中提到，茼蒿具有獨特香氣，屬於一年生草本菊科植物，台灣常見的是大葉茼蒿和裂葉茼蒿，大葉茼蒿就是吃火鍋、湯圓最常加入的那種，葉面寬大厚嫩，枝短而粗，纖維少；裂葉茼蒿則常被稱為山茼蒿，在日本也被稱為春菊，葉片較為瘦長，葉緣缺刻深，如鋸齒狀，味道更為濃郁。

農委會表示，每年10月到隔年4月是吃茼蒿的季節，若是擔心茼蒿農藥殘留問題，民眾購買時可以選擇有「產銷履歷」或是「有機驗證」的蔬菜，清洗時也要記得使用流動的清水整株沖洗，沖洗後浸泡在流動的水中大約10分鐘即可，但要注意不能洗得太大力，以免葉片受損。

▼清洗過的茼蒿不耐放，最好吃多少洗多少。