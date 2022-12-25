趙少康批邊罵邊賺「神經錯亂」　陳吉仲：降低依賴不友善市場





▲農委會主委陳吉仲認為應降低依賴不友善的單一市場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會主委陳吉仲日前接受專訪時提到，ECFA早收清單能否幫助台灣農漁業的長期發展，打了個大問號。引發中廣董事長趙少康批評，民進黨自己把好處搞少，要賺錢就客客氣氣，一邊贊成還一邊罵人，根本神經錯亂。陳吉仲則指中國大陸對台灣差別待遇，有哪個國家會像中國多次片面暫停另一國農產品輸入。

針對趙少康批政府「神經錯亂」，陳吉仲昨（24日）出席農委會活動時指出，全世界雙邊簽署的自由貿易契約中，有哪個國家會像中國大陸一樣，多次片面暫停另一國的農產品輸入，因此唯有降低倚賴不友善的市場，開拓新興市場，台灣農業才能永續發展。

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陳吉仲進一步指出，從去年2月開始的鳳梨，到釋迦、蓮霧，到今年6月有10多項柑橘類水果包括文旦，再到石斑魚、竹莢魚、白帶魚，再到12月8日所有的水產品都被暫停禁止進口，除了對台灣以外，有對其他國家採取這麼多產品的禁令嗎？台灣面對這樣情勢，當然要降低依賴這個不友善的單一市場，轉往新興的市場或既有的市場像是日本、美國、東南亞等國家大幅度派遣。

陳吉仲說，5年前，所有水果出口有8成倚賴中國大陸市場，今年到目前為止，農產品出口第一名是美國、第二名是日本，到中國大陸市場的水果不到3%，強調必須降低倚賴不友善單一市場，並開拓新興市場，台灣農業才能永續發展，像是水產品石斑魚被禁，池邊價格仍維持更好，針對這一波被禁的午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚等，養殖魚種已啟動所有加工凍儲的產銷調節措施，有信心可以化危機為轉機。