挺國產水果＋產銷履歷　農糧署與統一超商推年節預購水果禮盒

記者許敏溶／台北報導

距離農曆新年不到一個月，不少民眾在過年期間都有送禮需求，農委會農糧署今（23日）宣布與統一超商合作，推出預購年節型產銷履歷水果禮盒及產銷履歷鮮切水果，包含鳳梨釋迦、黑珍珠蓮霧等9種國產水果，消費者可到「i划算」平台選購所需產銷履歷禮盒，且一次購買滿4盒還享有9折優惠。

▲農糧署與統一超商合作，推出預購年節型國產產銷履歷水果禮盒，共有9種水果加入。（圖／記者許敏溶攝）

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近年來農糧署積極推廣國產農產品產銷履歷，協助農友以環境友善、合理化施肥、安全溯源等標準模式進行生產，並做紀錄，達到食材可追溯性，對食品安全及環境永續都有顯著提升與保障，而根據農糧署統計，到今年底為止，全台約有1成、7.9萬公頃農地導入產銷履歷使用。

有鑑於年節將近，不少民眾都有送禮需求，為了讓民眾買到安全國產水果，加上舒緩國產水果禁止輸陸對農友影響，農糧署今天宣布與統一超商合作，規劃明年三大節慶前，推出時令的產銷履歷鮮果禮盒，開放預購年節型產銷履歷水果禮盒及產銷履歷鮮切水果。

▲農糧署署長胡忠一（中）宣布與統一超商合作，推出預購年節型國產產銷履歷水果禮盒。（圖／記者許敏溶攝）

農糧署署長胡忠一表示，為了讓民眾可以在年節時容易買到安全、安心且可以追溯產銷履歷的水果，農糧署和統一超商合作，在網路上推出「統一i划算線上訂」，讓民眾選購具有產銷履歷的國產水果，包括鳳梨釋迦、茂谷柑、大椪柑、巨蜂葡萄、蜜棗、火龍果、雪梨、黑珍珠蓮霧及橙蜜香番茄九種，在全台6578家統一超商都可以線上選購，而購買這些產銷履歷水果，就是對地球淨零排放作出貢獻。

統一超商則表示，長期採購在地農產品，與農民共好，以穩定訂單支持與鼓勵台灣農業，讓消費者能便利購得「對時」的當令優質農產品，而產銷履歷年節禮盒，可以在門市方便取貨，也規劃在實體門市推出個人份量的產銷履歷鮮切水果，首先推出是當季的鳳梨釋迦，歡迎消費者多多選購。