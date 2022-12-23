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農委會撲滅羊痘！明年元旦起全國停打疫苗「10月聲明非疫國」

▲台南市動防保處主動連繫校方輔導防疫消毒，同時安排防疫人員前往進行「校羊」口蹄疫及羊痘疫苗注射，防範疫病侵襲。（圖／動保處提供）

▲農委會宣布撲滅羊痘，明年元旦起全國停打羊痘疫苗。（圖／動保處提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣在97年、99年間曾發生羊痘疫情，由於幼羊死亡率高達50至80%，重創本土養羊產業，農委會防檢局表示，從99年全面施打羊痘疫苗後疫情獲得有效控制，除100年與101年有零星案例外，迄今已超過10年以上無羊痘通報案例，故今（23日）宣布撲滅羊痘，明年元旦起全國停打羊痘疫苗，並持續監測，預計明年10月下旬，向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明為羊痘非疫國。

台灣在97年、99年間曾發生羊痘疫情，而感染動物會發熱、呼吸困難，眼鼻分泌物多及膿稠，嚴重者眼瞼黏連致眼睛無法張開，可見全身皮膚痘瘡、潰瘍等等症狀，成羊死亡率約為5到10%，幼羊死亡率更高達50至80％，光是99年4到12月底，就撲殺2.37萬頭羊，重創本土養羊產業。

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農委會防檢局在99年6月25日推動全面施打羊痘疫苗，之後疫情獲有效控制，除100年及101年各出現零星案例外，迄今已逾10年以上，田間無羊痘通報案例，防檢局也在今天召開記者會宣布撲滅羊痘。

防檢局表示，之後規劃三階段活動，首先是即日起本月底，落實全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通，第二階段則是從明年元旦到6月30日止，在各項評估指標符合前提下，持續疫情監控並開始進入全面停止羊痘疫苗注射，第三階段則從明年7月1日起，彙整資料後，預計在10月下旬，向世界動物衛生組織自我聲明羊痘非疫國。

防檢局指出，我國從101年彰化縣通報羊痘案例後，迄今未再發現案例，疫情現況符合WOAH陸生動物健康法典所列羊痘非疫國要件，研判田間無羊痘病毒活動跡象，明年元旦起全國停止施打羊痘疫苗，將可減少養羊場人力及購置疫苗費用，同時降低因施打疫苗造成緊迫及副作用損失，有效減少羊隻飼養成本，也籲請養羊業者配合停打疫苗措施，加強場內生物安全工作，齊心達成撲滅羊痘最終目標。

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