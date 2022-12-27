時代力量肯定義務役恢復1年　喊話兩大黨：別再無謂口水戰

▲蔡英文拍板義務役延長為一年。（圖／軍聞社提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年。對此，時代力量黨主席陳椒華表示，對於政府願意扛起責任，拿出改革方案宣示捍衛國家安全的決心，自己十分樂見，也予以肯定。陳也喊話，請藍綠兩黨不要再做無謂的口水戰，放下成見共同討論，「不要迴避我們對國家的責任和義務！」

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

陳椒華表示，對於政府願意扛起責任，拿出改革方案宣示捍衛國家安全的決心，自己十分樂見，也予以肯定。但還是要強調，在公布諸多改革方案的同時，如何具體落實改革，真正強化國軍戰力，別再讓人民認為當兵是浪費時間，才是這次國軍改革的意義所在。

陳椒華表示，時代力量針對國軍改革問題，召開了數次記者會，指出實彈射擊靶場量能緊繃、模擬戰場抗壓訓練擬真度不足、軍備品抗彈能力不足、軍方諸多陋習的問題。

陳椒華指出，另外一方面，時代力量也透過軍改公聽會，匯聚民間對軍方改革的期待與共識，並且在國會當中質詢，持續要求國防部提出義務役役期檢討方案，改革國軍訓練內容、汰除不合時宜演訓。

陳椒華表示，近期也針對「軍官黃志劼」輕生案，要求軍方重啟調查，釐清真相，同時要求成立軍冤委員會，落實保障軍中人權。以上種種改革的訴求，就是希望國防可以走向現代化，並且應對中共對台灣的步步進逼。

陳椒華直言，在蔡總統公布國防改革的同時，自己也要藉此對兩大黨喊話，請藍綠兩黨不要再針對行政院送交立法院的國軍改革方案是「查照案」或「審查案」做無謂的口水戰。國軍改革攸關國家安全，不論哪一個黨都應該放下成見，共同討論、審慎審查，「不要迴避我們對國家的責任和義務！」

陳椒華強調，時代力量肯定政府提出國防改革方案，宣示捍衛國家安全的決心，但國防部不該再對既存已久的問題與陋習視而不見，應該進一步的檢討、解決問題，才能落實改革、強化戰力。