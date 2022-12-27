轟蔡英文兵役延長「急就章」　朱立倫挺改革：但政治不該凌駕專業

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文27日推出兵役延長方案，國民黨主席朱立倫表示，蔡總統長達745天不出來面對大眾，卻在敗選後急就章推出兵役制度調整，「我們支持兵役改革，但政治不該凌駕專業，更不應該把政治利益放在國家安全之前」。

朱立倫說，強化中華民國國防、確保台灣安全是非常重要的工作，當蔡英文說「備戰才能避戰」，她忽略了保持對話的重要性。我提出的「2D戰略」，主張同時「加強國防」（Defense）與「維持對話」（Dialogue），國防加對話才能真正避戰，這樣的穩健務實策略，才能有效捍衛中華民國，維護台灣安全與區域和平。

「國民黨支持兵役改革，以達成國防有效戰力的提升，更認為改革過程應有完整配套措施」。朱立倫透露，自己上午也召集黨中央、立院黨團與智庫三方平台會議，共同討論兵役改革問題，並具體提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」三大項目、七項配套，要求服役內容品質全面更新，才能真正確保國防改革品質，維護所有服役役男權益，也讓家長可以放心。

一、

「改善服役內容與品質」：

1.部分專業職位（如無人機操作、網路資電、通訊、維修等）應開放具相關專長的役男直接申請，不必抽籤，讓民間專長能與服役相結合，增加國人服役意願、提升國防人力素質。

2.以「分類、分流」為原則，給予役男能有效熟悉日後擔負守備任務及角色的專業訓練。

3.精進行政流程，有效減少役男「等當兵」的時間，避免因役期延長造成入伍塞車。

二、

「給予役男合理待遇」：

1.義務役役男服役期間之薪資不得低於基本工資（26,400元），國防部不應違反保障勞動權益的法律精神，更應具體保障役男服役期間的生活權益。

2.國軍現行各類加給應該通盤檢討、適度調增，志願役與義務役一體適用，如戰鬥加給、領導加給等，以增加部隊士氣。

三、

「重建軍人光榮感」：

1.九三軍人節增訂為「全民敬軍節」，成為全國放假一天的國定假日。

2.恢復現役軍人搭乘大眾交通工具之票價禮遇，與一定規模以上之車站、航站應規劃設立現役軍人優先通道等，以重建軍人的榮譽感以及社會的重視。

朱立倫最後強調，蔡總統今天的談話主要聚焦在義務役，但擔任主戰部隊的志願役訓練、待遇、軍備內容，是強化國防戰力更重要的部分，這方面仍有更多的問題與挑戰需要面對，「面對國防改革各個層面的挑戰，我們也會持續收集民意、諮詢學者專家，提出兵役、國防改革的配套建議，只有搭配完善配套，讓家長安心，役男專心，全民齊心，這樣的兵役改革才有意義，也才能真正維護中華民國的國家安全，保障台灣民眾和平、繁榮的好日子！」