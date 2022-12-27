男二度酒駕挨罰9萬耍賴　桃園分署查封透天厝！隔天繳清了

▲盧姓男子去年2月間二度酒後騎車被警方攔查，遭開罰9萬元卻拒繳，執行署桃園分署日前登門查訪準備告知將查封名下透天厝法拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區盧姓男子去年2月間酒後騎車被警方攔查到案，由於是二度酒駕被開罰9萬元罰鍰，但盧男卻拒不繳納，經移送到法務部行政執行署桃園分署強制執行，執行官數度通知盧男處理繳款，盧都置之不理，執行官於本月20日到盧男名下透天厝進行查封，盧男經家人轉告後擔心透天厝被法拍，隔天急忙至桃園分署，繳清9萬元罰鍰。

桃園分署指出，62歲的盧姓男子酒駕罰鍰案件移送執行，分署屢次通知盧男到場處理繳款事宜，但均未到場亦未繳納罰鍰，經查出其名下除新屋區繼承透天厝外，無其他財產可供強制執行，本月20日上午執行官到其名下透天厝進行查封事宜，正巧盧男外出不在家，盧男弟弟當場說，透天厝是繼承而來，不想看到盧男因酒駕讓祖厝面臨法拍命運，會通知哥哥立即處理。

▲桃園分署執行官本月20日到盧男名下位於新屋區透天厝進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署執行官隨即在現場張貼封條，留下通知書請盧男弟弟轉交，務必請盧男聯繫書記官處理繳款事宜。盧男返家後看到封條驚覺不妙，透天厝恐面臨法拍命運，不能視而不見，隔日一早立即趕到桃園分署將欠款9萬元罰鍰一次繳清。

桃園分署呼籲，收到ETC通行費繳款通知、交通罰單後，務必須於期限內繳納，若有經濟困難，得檢附相關資料申請分期，切勿置之不理，以免移送強制執行後，面臨被扣薪、扣存，甚至拍賣動產或不動產命運。

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