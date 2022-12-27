他問「存8萬去日本」vs「2萬國旅4次」？網友答案曝

▲要存一筆錢出國旅遊？還是花比較少在國內玩？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

存一筆錢出國玩，還是花少少錢在國內跑透透？有網友表示，國境雖解封，但以去日本旅遊來說，若2個人玩個5天4夜，機+酒+用餐+購物的花費，旅費至少8萬元（也就是4萬元／人）起跳；而國旅2天1夜若算2萬元（約1萬元／人），一共可以玩4次，「要直接存8萬去日本爽？還是在台灣爽4次？」引發話題。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「存8萬去日本爽玩？還是2萬國旅四次？」文中表示，「現在國境解封了，但是去日本玩，2個人5天4夜，機+酒+吃飯+購物至少也要花8萬吧？」如果8萬元用在國旅，「2天1夜，住宿加吃飯，平均一次花2萬，可以去4次，等於是8天4夜」，好奇其他人會怎麼選？

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▲大部分網友秒選花8萬去日本。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有網友秒給答案，「一定日本」、「寧願一次日本，美好記憶長久留心中」、「日本旅館普通的一晚1000以內有找，機票來回算15000，8天57000很夠了吧」、「2個人去日本，5天花8萬可以吃好住好，但台灣國旅2天你花2萬有啥記憶點」、「自由行達人會噓你怎麼這麼貴？」

還有人直嘆，「平日國旅一堆旅館一晚兩千內的，但假日就貴上3倍」、「8萬我想不到台灣有什麼值得的行程」、「國旅第2次之後會膩吧？都差不多的夜市」、「國旅沒比較便宜，純粹是沒購物而已」、「2天1夜不如在家休息+吃餐廳，拖行李趕入住、退房通勤，超沒意義」、「2天1夜國內根本是在工作。」

其他網友則紛紛留言，「沒錢推薦去泰國玩，吃、住都超便宜，品質還很好，整個超划算」、「反正出國也只是吃，不如錢留著吃巷口小吃100次」、「覺得要出國就好累喔」、「8萬？我都可以安排歐洲了」、「6萬日本小爽玩，加一次2萬國旅如何？兩邊都算顧到了。」