　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他問「存8萬去日本」vs「2萬國旅4次」？網友答案曝

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲要存一筆錢出國旅遊？還是花比較少在國內玩？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

存一筆錢出國玩，還是花少少錢在國內跑透透？有網友表示，國境雖解封，但以去日本旅遊來說，若2個人玩個5天4夜，機+酒+用餐+購物的花費，旅費至少8萬元（也就是4萬元／人）起跳；而國旅2天1夜若算2萬元（約1萬元／人），一共可以玩4次，「要直接存8萬去日本爽？還是在台灣爽4次？」引發話題。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「存8萬去日本爽玩？還是2萬國旅四次？」文中表示，「現在國境解封了，但是去日本玩，2個人5天4夜，機+酒+吃飯+購物至少也要花8萬吧？」如果8萬元用在國旅，「2天1夜，住宿加吃飯，平均一次花2萬，可以去4次，等於是8天4夜」，好奇其他人會怎麼選？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲大部分網友秒選花8萬去日本。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有網友秒給答案，「一定日本」、「寧願一次日本，美好記憶長久留心中」、「日本旅館普通的一晚1000以內有找，機票來回算15000，8天57000很夠了吧」、「2個人去日本，5天花8萬可以吃好住好，但台灣國旅2天你花2萬有啥記憶點」、「自由行達人會噓你怎麼這麼貴？」

還有人直嘆，「平日國旅一堆旅館一晚兩千內的，但假日就貴上3倍」、「8萬我想不到台灣有什麼值得的行程」、「國旅第2次之後會膩吧？都差不多的夜市」、「國旅沒比較便宜，純粹是沒購物而已」、「2天1夜不如在家休息+吃餐廳，拖行李趕入住、退房通勤，超沒意義」、「2天1夜國內根本是在工作。」

其他網友則紛紛留言，「沒錢推薦去泰國玩，吃、住都超便宜，品質還很好，整個超划算」、「反正出國也只是吃，不如錢留著吃巷口小吃100次」、「覺得要出國就好累喔」、「8萬？我都可以安排歐洲了」、「6萬日本小爽玩，加一次2萬國旅如何？兩邊都算顧到了。」

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
龍巖大賣835張台積電　進帳1.17億
快訊／國道8車連撞！白車遭「夾扁」　副駕女無呼吸心跳
蔡英文：你們今天問好多喔！　現場媒體大笑
快訊／超徵4500億「還稅於民」？　蔡英文親自回應了
快訊／義務役新制118年5萬人從軍　預算增約160億元
快訊／國4嚴重8車連環撞！　現場全線封閉
專家示警「高峰恐提早」！　單日可能5萬例
堅決反對延長兵役！　他怒喊：國民黨執政一定改回來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

徐榛蔚宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」推數位轉型、NFT聖誕卡

塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

嘉藥粧品系獎不完　HBC世界盃金銀銅攏包

每人限登記預購1組　圓山總統行館兔年典藏紀念酒12／28、29開放預購

索馬利蘭家庭平均「生11孩死3嬰」　高醫代訓改善醫療品質

元旦連假宜花東訂房近7成！最塞時段曝　「國5南下恐塞15小時」　

他問「存8萬去日本」vs「2萬國旅4次」？網友答案曝

聽不見喇叭陷危險！遠通明年推APP結合穿戴裝置　震動告警聽損者

國產茶溯源新制元旦上路　「國外低價混國產好茶」開罰　

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

徐榛蔚宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」推數位轉型、NFT聖誕卡

塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

嘉藥粧品系獎不完　HBC世界盃金銀銅攏包

每人限登記預購1組　圓山總統行館兔年典藏紀念酒12／28、29開放預購

索馬利蘭家庭平均「生11孩死3嬰」　高醫代訓改善醫療品質

元旦連假宜花東訂房近7成！最塞時段曝　「國5南下恐塞15小時」　

他問「存8萬去日本」vs「2萬國旅4次」？網友答案曝

聽不見喇叭陷危險！遠通明年推APP結合穿戴裝置　震動告警聽損者

國產茶溯源新制元旦上路　「國外低價混國產好茶」開罰　

乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

徐榛蔚宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」推數位轉型、NFT聖誕卡

錯誤的政策拉選民陪葬！　藍委轟蔡英文：提高兵役待遇根本是話術

《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

金管會推動「資安行動方案2.0」　9大重點一次看

全聯黃金年貨日、年終大掃除下殺！滿千折百、回饋最高16.3%

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

「文化成年禮」1200元3月開放領取

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

更多熱門

相關新聞

星宇、7-11聯名美食明開賣！買再抽機票

星宇、7-11聯名美食明開賣！買再抽機票

星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」，全台7-ELEVEN 門市都能買得到。單筆購買2件以上聯名商品就有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票。

中國開放國境　多國設入境管制應對

中國開放國境　多國設入境管制應對

赴日不逛藥妝了！他推爆好市多「42元神物必吃」

赴日不逛藥妝了！他推爆好市多「42元神物必吃」

特休要請假or換錢？苦主「1原因」沒得選

特休要請假or換錢？苦主「1原因」沒得選

關鍵字：

出國旅遊國旅旅費預算日本PTT

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面