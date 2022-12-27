嚴防台灣有事！日本擬在與那國島部署飛彈部隊　距台僅110km

▲日本打算在與那國島上部署飛彈部隊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣與日本雖然沒有正式邦交，但是相互之間的友好程度非常高，已故日相安倍晉三生前更提出「台灣有事就是日本有事」的說法，公開力挺台灣。有消息指出，為預防「台灣有事」，日本防衛省正考慮擴建與那國島的營區，並在當地部署飛彈部隊，以防止中國武力犯台，同時強化日本西南群島的防衛能力。

綜合日媒報導，為了防止「台灣有事」，日本防衛省計劃將擴建陸上自衛隊在與那國島駐屯地規模的費用納入2023財年預算提案中。報導稱，防衛省預計將把與那國駐屯地規模增加18萬平方公尺，同時在當地部署地對空飛彈部隊。

與那國駐屯地位於日本沖繩縣與那國島，目前日本已在該營區部署了一個沿海監視部隊，但考慮到中國武力侵略的「台灣緊急情況」，防衛省希望未來能在與那國島增派部隊，並在新擴建的18萬平方公尺土地上興建辦公樓、彈藥庫及靶場等設施。

在2023財年預算中，防衛省也提到將設立電子戰部隊負責電磁波相關領域，同時將與那國營的兵力從現在的170人增加到約210人。與那國島距離台灣約110公里，若防衛省在島上部署飛彈部隊的話，將可進一步強化日本西南地區防衛體制，同時也能嚇阻中國武力犯台。