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最新民調近6成5民眾擔心缺電　王鴻薇喊話：能源危機就是國安危機

▲國民黨立委候選人王鴻薇掃街前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲針對台灣能源危機，王鴻薇主張核二核三延役。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻針對台灣的能源危機，拋出核二核三延役的的主張，她今（27）日引用最新民調調查顯示，有近六成五的受訪者擔心未來台灣能源危機，她再度喊話「能源危機就是國安危機」，請蔡政府正視缺電問題。

王鴻薇指出，根據《品觀點民調中心》的調查，依照政府推動的能源政策，有64.5%受訪者擔心未來台灣能源危機。她提到，總統蔡英文2025年綠電比例達20％的承諾已大跳票，民進黨跟蔡總統，應該出來面對重視台灣面臨的能源危機及非常嚴重的缺電問題，她提到，之前就有傳出，中研院前院長李遠哲直言「政黨拿到權力後，腐化的速度比以往更快」，更批評蔡英文淨零碳排政策錯誤，過去李遠哲想跟總統討論，但蔡英文卻回應「2024後不是我的事」。她表示，但是危機近在眼前，未來台灣能源要何去何從？應該給人民交代。

針對能源危機，王鴻薇主張核二核三延役。她指出，如果民進黨政府和蔡英文，對於能源政策沒辦法讓人民看到希望，請誠心面對人民的質疑，她強調「缺電狀況已經是不爭的事實」，目前電力不穩對台灣的經濟環境、民生都有重大影響，她也喊話「能源危機就是國安危機」，請蔡英文總統正面回答。

此外，此民調是由《品觀點民調中心》委託求真民調公司以電話訪問的方式，調查時間為12月14日至12月16日，共計完成1073份成功樣本，訪問對象為全國20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

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