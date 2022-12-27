　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓軍機攔截任務出包！KA-1升空後墜毀起火　2飛行員彈射逃生

▲▼南韓派出軍機攔截北韓無人機，不料一架KA-1卻在執行射擊任務時發生墜毀意外。（圖／翻攝自推特）

▲南韓派軍機攔截北韓無人機，不料一架KA-1卻在任務中發生墜毀意外，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓26日發現5架北韓無人機闖入領空，還一度飛越首都首爾上空。軍方透過廣播警告無果後，緊急派出多架軍機開火射擊，可惜軍方發射了100多發機砲，仍未能成功擊落無人機。南韓甚至還有一架KA-1輕型攻擊機在執行任務時墜毀，所幸2名飛行員成功逃生。

綜合外媒報導，這架KA-1輕型攻擊機在當地時間26日上午11時43分接獲擊落任務後，從原州市的空軍基地起飛，不久後在首爾以東約140公里處的江原道橫城郡的一片農田中墜毀，所幸沒有引發火災。

▲▼南韓派出軍機攔截北韓無人機，不料一架KA-1卻在執行射擊任務時發生墜毀意外。（圖／翻攝自推特）

南韓軍方未透露這起飛行事故發生的原因，僅表示機上的2名飛行員都已安全彈射、成功逃生，目前2人意識清醒，並已被轉移至附近醫院。當局隨後派出消防隊到軍機失事現場滅火，但未收到附近民宅受損的通報。

韓聯社指出，KA-1輕型攻擊機是以KT-1教練機為基礎開發的機型，它的機長10.9公尺，翼展10.3公尺，高3.7公尺，可裝備12.7毫米口徑機關砲和約7公分的空對地火箭執行部分空中密接支援攻擊任務。南韓自2005年引進相關機型至今已有約20架KA-1。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

20周就破水…醫師宣告「孩子已無心跳」　她1直覺竟出現大轉折

在咖啡中偷放防凍劑　男突然鼻子冒血「腎衰竭死亡」恐怖女友被捕

南韓軍機攔截任務出包！KA-1升空後墜毀起火　2飛行員彈射逃生

刺完超悲劇！「XXL超肥梅西」刺青照曝　他笑：2034年奪冠就長這樣

北韓無人機入侵！恐拍攝「南韓總統辦公室」　專家憂攜載生化武器

入境不用苦等了！　東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

生102個孩子養不起！他逼12名妻子吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

與川普正面對決？　傳美前副總統彭斯提交「2024大選申請文件」

俄烏有望停火？　普丁：已準備好與烏克蘭相關各方進行談判

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

20周就破水…醫師宣告「孩子已無心跳」　她1直覺竟出現大轉折

在咖啡中偷放防凍劑　男突然鼻子冒血「腎衰竭死亡」恐怖女友被捕

南韓軍機攔截任務出包！KA-1升空後墜毀起火　2飛行員彈射逃生

刺完超悲劇！「XXL超肥梅西」刺青照曝　他笑：2034年奪冠就長這樣

北韓無人機入侵！恐拍攝「南韓總統辦公室」　專家憂攜載生化武器

入境不用苦等了！　東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

生102個孩子養不起！他逼12名妻子吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

與川普正面對決？　傳美前副總統彭斯提交「2024大選申請文件」

俄烏有望停火？　普丁：已準備好與烏克蘭相關各方進行談判

3年前「深溝收銀照」爆紅路易莎撤店　房東轉手賺進1700萬

台大生先後錄取生科與會計系　休學再重考只為圓醫師夢

快訊／張淑娟提告周玉蔻！　北檢將於明早10點30分第一次開庭

台中七期豪宅聚落首見！　頂尖酒店設計天團打造「鉑金愛悦」

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

國際熱門新聞

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光

影片曝！毒男頭槌連破2道門　性侵不成慘死

世紀暴風雪侵襲美近50死　紐約州長警告還沒結束

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

71架次共機侵擾台灣　白宮憂：破壞穩定有誤判風險

北韓無人機飛進領空　南韓戰機反擊卻墜毀

布吉納法索巴士觸發地雷爆炸　10死5傷

南韓反制　越界拍北韓軍事設施

伊朗西北部油漆工廠爆炸　至少65人受傷

生102個孩子！他逼12妻吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

馬斯克宣布　在伊朗啟用100顆星鏈衛星

即／南韓軍機KA-1墜毀　執行擊落北韓無人機任務

更多熱門

相關新聞

即／南韓前總統李明博「確定特赦」！

即／南韓前總統李明博「確定特赦」！

南韓前總統李明博過去因向三星集團收賄，最終於2020年被大法院（最高法院）判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，入獄後數度以健康惡化為由向檢方提出停止服刑請求。南韓現任總統尹錫悅今（27）日召開國務會議後實施新年特赦，確定特赦李明博，特赦令將於明（28）日凌晨0時起生效。

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」

北韓無人機恐成功拍攝「南韓總統辦公室」

北韓無人機恐成功拍攝「南韓總統辦公室」

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

北韓無人機飛進領空　南韓戰機反擊卻墜毀

北韓無人機飛進領空　南韓戰機反擊卻墜毀

關鍵字：

軍武國際軍武南韓北韓日韓要聞KA-1墜毀

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面