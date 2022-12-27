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北韓無人機侵擾領空！南韓尹錫悅震怒表態：應提早建構無人機部隊

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅首度針對北韓無人機侵擾領空一事表態。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（26）日上午10時25分起派出5架無人機侵擾南韓領空，其中一架甚至直抵首爾上空，恐已成功拍攝總統辦公室。對此，南韓總統尹錫悅今（27）日召開國務會議時表示，研擬提前在前線創建匿蹤無人機部隊，協助監控、偵察北韓軍情；同時他也批判，文在寅政府的北韓政策讓南韓陷入危機。

根據《韓聯社》、《News1》等多間韓媒報導，尹錫悅27日上午召開第57次國務會議，除了確定新年特赦對象名單外，他還針對26日北韓無人機入侵事件發表談話，他表示已經計劃在兩韓交界的最前線設置匿蹤無人機部隊，用來強化監視敵方（北韓）軍情的能力。

尹錫悅表示，「昨天北韓的軍用無人機侵犯我國領空，這顯示過去數年以來，我軍（南韓）的應對態勢與相關訓練嚴重不足，證明我們需要進行更高強度的應對態勢與訓練。」

尹錫悅批評過去5年來軍方在應對北韓威脅上毫無進步，同時批評文在寅政府的對北韓政策無法阻退來自北韓的威脅，「針對北韓無人機，從2017年至今，根本未曾構築相關應對戰力、也未進行過像樣的訓練。由此看來，在對北韓政策上單純仰賴北韓的善意與軍事協議，是多麼危險的事情，全國民眾也該看清了。」

尹錫悅也指出，國會在審核明年度總預算時，竟然還削減軍用無人機應對戰力的相關預算達50%，「我將會在新年時再度遊說國會增額戰力預算、全面擴充預算與戰力，讓國民無需在不安中顫抖。」

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