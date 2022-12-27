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快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

▲▼南韓前總統李明博。（圖／CFP）

▲南韓前總統李明博被列入新年特赦名單，特赦令28日0時起生效。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統李明博過去因向三星集團收賄，最終於2020年被大法院（最高法院）判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，入獄後數度以健康惡化為由向檢方提出停止服刑請求。南韓現任總統尹錫悅今（27）日召開國務會議後實施新年特赦，確定特赦李明博，特赦令將於明（28）日凌晨0時起生效。

尹錫悅在國務會議上表示，盼此次新年特赦能夠成為團結全國的契機。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅27日上午在召開國務會議後，決定執行由法務部審議通過的新年特赦名單，包括前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙等1373人皆獲得特赦，其他朝野兩黨、前朝官員等多名政治人物也在特赦名單內，為尹錫悅政府上台後繼今年光復節（8月15日）特赦後實施的第２次特赦，其中包含9名政治人物的赦免與復權，以及66名公職人員的赦免、減刑、復權。

至於出身自共同民主黨（在野黨）的前慶尚南道知事金慶洙，曾因前總統文在寅參選時涉嫌偽造留言、操控輿論，2021年7月被大法院判處2年徒刑定讞，此次雖然獲得新年特赦，但並未包含在「復權」對象名單，因此將剝奪金慶洙的被選舉權至2028年5月。

另外，在世越號船難聲名大噪的朴槿惠政府時期官員，如前青瓦台秘書室長金淇春、前青瓦台民政首席禹柄宇等人也被包含在特赦名單內。

據悉，高齡81歲的李明博曾於2018年4月被控涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元資金，包括要求三星電子替DAS代付的119億韓元在美訴訟費，共收賄163億韓元，以及向國家情報院收受以特別經費為名義的7億韓元回扣，其涉及貪汙收賄、濫權、逃稅共16項罪名而遭檢方起訴，最後大法院（最高法院）維持二審17年徒刑定讞，2020年11月2日重新入獄。

先前曾在報導指出，李明博從入監服刑以後，便多次以糖尿病等多項疾病纏身為由反覆出入醫院，今年6月初更以健康惡化為由向水原地方檢察廳安養支廳申請停止服刑。6月28日，水原地方檢察廳召開審議會後予以通過停止服刑3個月，9月23日再度予以延長3個月，其有效期限將於12月28日終止。

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