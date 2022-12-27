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北韓無人機入侵！恐拍攝「南韓總統辦公室」　專家憂攜載生化武器

▲▼北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（26）日上午10時25分起，派出5架無人機越過軍事分界線（MDL）侵擾南韓領空5小時，其中4架在京畿道坡州、金浦、仁川江華島徘徊，還有1架飛行至首爾市北部地區，彷入無人之境。消息人士指出，該架無人機恐怕早已成功拍攝位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。專家分析，北韓無人機甚至能攜載生化武器或輕型核武。

根據《韓聯社》，儘管南韓軍方派出約20架軍機，包括F-15K、KF-16等戰鬥機與阿帕契、眼鏡蛇等攻擊直升機開火，甚至朝5架北韓無人機發射100多發20mm機關砲，都未能成功將之擊落，首都圈防空機制宛如一大破口，軍方失敗的應對引起外界質疑，甚至其中一架輕型攻擊機KA-1還在任務過程墜毀於江原道橫城郡，機上2名人員成功逃生。

南韓軍方今（27）日指出，26日侵擾南韓領空的5架北韓無人機中，最先被南韓偵測到的一架無人機立刻進入首爾上空，該架無人機首先抵達京畿道金浦市、坡州市之間的漢江中立水域，接著往東南方飛行進入首爾，最後從首爾北部返回北韓，中間停留在南韓領空的時間約3個多小時。

雖然軍方尚未明確指出「首爾北部」的精確位置，但另一名消息人士卻表示，該架北韓無人機不僅進入首爾市恩平區，甚至還有可能在首爾漢江以北的龍山區飛行，成功透過偵察設備拍攝到南韓總統辦公室。

▲▼尹錫悅將總統辦公室遷移至首爾龍山後，有意斥資800多億韓元興建新一座迎賓館。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓無人機恐怕已成功拍攝到位於首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）

由於該架無人機在南韓雷達與探測設備上，不停反覆出現、消失，在偵測設備上並非以線型模式出現，而是以點對點，因此南韓軍方尚無法釐清該架無人機抵達首爾後的具體行蹤。

根據《美國之音》（VOA），美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員、軍事專家班奈特（Bruce Bennett）受訪時表示，他很確定北韓的無人機技術比起5年前還要更精進，他推測北韓目前共持有數百架無人機，且很可能運用於攜載高性能炸藥或生化武器，對南韓構成極為嚴重的威脅。

美國空軍退役准將、前美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）表示，當北韓無人機能夠「侵門踏戶」在南韓京畿道金浦、仁川等地展開飛行活動時，由於該地設有仁川國際機場與金浦機場，不免有頻繁的客機進出，因此北韓無人機無疑是對南韓構成直接性的威脅。

南韓軍方則推估，北韓少則持有300至400多架無人機、多則持有1000架無人機。北韓空軍戰力與南韓相比明顯處於劣勢，為了補足不足之處，北韓早從1990年代初就高度熱衷研發無人機，以中國D-4無人機為基礎，自行研發生產「方峴」系列無人機，可以同時履行偵察、攻擊等作戰任務。

對於無法成功擊落5架北韓無人機一事，南韓軍方解釋，是因為考量到在作戰任務時必須減少對一般民眾所造成的傷害。

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