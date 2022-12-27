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加班到半夜…他先把公務車開回家　組長竟罵「侵占」：自己來辦離職

▲▼開車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

職場上有許多眉角要注意，一不小心可能就倒大楣了。一名網友表示，先前公司曾公告，如果辦公時間太晚，可以先把公務車開回家，之後再歸還就好。日前因為他工作到凌晨，於是直接把公務車開回家，未料組長竟突然打電話說他「佔用公司資產」，要他自行離職。文章曝光後掀起討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，之前公司曾公告，如果開公務車出勤到比較晚的時間，可以先把車子開回家，隔天再開回公司就好了。他上週六到台中處理工作，故障排除回報的時間已經將近凌晨2點，於是他就先開回家睡覺，心想周一再開回公司就好，結果組長卻在周日下午打電話來斥責，「你佔用公司資產了，星期一來辦離職」。

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原PO表示，這個新組長是今年才來的，先前沒有提前說過不可以先把車子開回家，於是他不停解釋「公司一直以來都可以這樣」，可是對方完全不聽。隨後他突然驚覺，公司前陣子有放風聲說要裁員，但沒想到他竟會因為此事被開除，覺得相當過分，也懷疑是主管想要立功才會找他開刀，「要過年了，是想逼死我嗎？」

不少網友看到後紛紛表示，「他說辦離職就辦哦？真的要弄，你就不要自願離職」、「資遣費記得拿好拿滿」、「他若敢炒你，你就去勞工局申訴，保障自己權益」、「去公司什麼都先不要簽，公司違反勞基法的地方先保留證據，之後舉證要用」、「先查看工作守則有沒有明文規定公務車用法，不然請公司直接資遣你，而不是叫你自己離職」，但也有人提醒，「公器私用，犯大忌，這讓他有了辭退你的理由，去找主任、襄理伸冤，再不成要記得資遣費」。

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