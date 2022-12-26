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求婚被拒絕！恐怖男踹昏19歲女友暴打片瘋傳　害自家被挖土機剷平

求婚被拒絕！恐怖男踹昏19歲女友暴打片瘋傳　害自家被推土機剷平。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子暴打女友，不但被捕房子還被剷平。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名男子因為向19歲女友求婚被拒絕，竟然當街暴打對方，把頭重重摔到地上導致昏迷，誇張畫面全被附近民眾給拍攝下來，影片瘋傳後引發民眾怒火，除了目前人已被逮捕，他的家還因為是違章建築被區政府用挖土機剷平。

事件發生在中央邦雷瓦縣(Rewa)，24歲男子邦卡吉(Pankaj Tripathi)因為在路上暴打19歲女友，24日晚間於北方邦米爾扎布爾市(Mirzapur)被捕。從網路流傳中影片可看到，邦卡吉原本和女友牽著手散步，結果突然賞了對方一巴掌，又抓住女子頭髮往地上重摔，人倒地後還不停攻擊，導致對方昏迷不醒。

有民眾表示，邦卡吉把人打昏後，威脅拍攝影片的人不準拍，後來獨自離開現場，留下受害女子倒在地上長達好幾個小時，才被其他民眾幫忙送醫。

當地媒體報導，受害女子曾到警局報案，然而警方竟然不受理她的案件，直到她被暴打的影片在網路上流傳，才引發當局關注。

警方表示，邦卡吉是因為女友拒絕嫁給他，才會大發雷霆打人，由於他的職業是一名司機，目前已將駕照吊銷，違章建築的房子也被拆除，同時對當初失職的警官祭出懲處。

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