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染完頭髮才知懷孕　她衝醫院「直接人工流產」！網崩潰：無知真可怕

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲孕婦求問能否染頭髮？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

許多準媽咪容易疑神疑鬼，就怕任何舉動會影響胎兒健康與發育。婦產科名醫蘇怡寧透露，最近收到一位孕婦詢問「真的有懷孕前3個月不要染髮，這種說法嗎？」蘇怡寧則回應10個字。不過留言中，有網友震驚分享，友人染髮完才知道懷孕，但因為擔心胎兒健康，「還做人工流產把小孩流掉」。

蘇怡寧時常在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》分享各種有趣留言，近日一名孕婦詢問，「真的有懷孕前3個月不要染髮，這種說法嗎？」對此，蘇怡寧給予10字回應，「有這種說法，但就是瞎掰。」

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看到蘇怡寧親自回應，孕婦又驚又喜追問「已經前往用頭髮的路上，結果看到3個月前不要染髮，充滿疑惑。」不過蘇怡寧只簡單回應握手的符號。

面對各種孕婦禁忌，蘇怡寧見怪不怪表示，「懷孕什麼鬼說法都有，連孕婦摸肚子會被換花（換性別的意思）這種都有人在說呢？孩子你太嫩了，恭喜你踏入懷孕的神奇旅程。」

文章曝光後，網友也熱議「我這胎懷孕之後已經燙髮兩次了，真的沒那麼多78毛啦，孕婦心情爽比什麼都重要」、「我就是不能染髮的苦主，備孕期間到整個孕期，連生完半年都沒有染頭髮，結果...我就變成白髮魔女了」、「懷孕最重要的，不是這些有的沒的說法，最重要的是遠離可怕的婆婆媽媽，避免產前憂鬱才不會影響媽媽跟小孩整個孕期」、「我染了頭髮還霧眉～叛逆嗎」。

留言串中，一名網友搖頭直呼，「我認識的人懷孕初期時，還不知道已經有孕去染髮，後來發現懷孕以後，因為擔心還做人工流產把小孩流掉，太驚訝了」。其他人則大罵「可憐的孩子」、「無知超可怕」，留言的網友也崩潰回應，「我們也覺得莫名其妙，想想也是他家的事、他們的選擇，其他人就不便多說什麼，只能在背後非議」。

▲▼ 。（圖／翻攝粉專蘇怡寧醫師愛碎念）

▲網友熱議。（圖／翻攝粉專蘇怡寧醫師愛碎念）

事實上，蘇怡寧曾在粉專以「大家一定要我來談談染髮」為標題解釋，從過去的研究看來，染燙髮使用的藥劑，畢竟還是屬於化學物，基本上來說當然是具有一定毒性的。但事出必有因，那些研究都是在動物實驗並且是在實驗室中大量劑量暴露情況下，所得出來的結果，「非常大量喔，幾乎就是要你每天當水喝這樣的劑量，但後續的相關研究並無法證實這樣的觀點。」

蘇怡寧直言，雖然科學上無法保證說百分之百安全，但也不鼓勵孕婦常去染髮，「目前倒也沒有發現明確造成胎兒畸型或是影響的證據」，直接看結論的話，「還是一句老話，目前沒有研究證據證實染燙髮會有問題，至於網路文章中寫的什麼偷偷染髮，最後胎兒三隻腳之類的鬼話，就留著當床邊故事去講給小天真聽吧。」

 

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