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蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

▲▼中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮,蔡英文總統親臨典禮訓勉。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日早上10點將召開國安高層會議，預計會中就會拍板義務役恢復1年制相關方案，並親自宣布結果，下午3點30分則在總統府召開記者會，向社會各界報告及接受媒體提問。值得注意的是，這也是蔡英文自2020年12月12日、時隔745天後再次接受訪問，而對於蔡英文為何未有聯訪行程，時任總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）曾說，最主要原因是疫情。

蔡英文上回開放媒體提問時為出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」，當時針對中天換照案、及福島食品開放、美國萊豬進口等議題都有說明，但之後就僅接受本土媒體及外國媒體的專訪。

對此，2022年7月6日時Kolas回應，因為這段期間疫情因素，導致總統府記者會都很少開，正、副總統行程也減量，包括總統府過去每週一次的簡報會也在疫情後就減掉。

不過，如今面對兵役延長，蔡英文10點，將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，蔡英文將在下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

據了解，本次兵役的調整，重點並非著重在役期延長的時間，而是在訓練內容的調整；外傳義務役訓練，有望比照志願役入伍訓練，以實戰化為主，同樣包含：一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練等，另新增戰場抗壓、健康管理、戰傷救護等，而如果以113年為徵集基準，推算這次兵役制度調整，確定會影響到民國94年次出生的役男，但最終方案仍待蔡英文宣布。

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