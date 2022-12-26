快訊／陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離

▲大陸國家衛生健康委員會宣布，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離措施。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸國家衛生健康委員會26日發布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案通知，自明年1月8日起解除對新冠肺炎的防控措施，民眾只要在行前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者即可前往大陸地區，入境後也不需要進行核酸檢測和集中隔離。

大陸國家衛健委發布的對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案提到，將優化中外人員往來管理，民眾只要在行前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者即可前往大陸地區，將結果填入海關健康申明卡，行前無需向陸駐外使領館申請健康碼。

民眾入境後不需要再進行核酸檢測和隔離，只要健康申報正常，且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離、取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，不過各航班上仍要做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

總體方案中也宣布將進一步優化復工復產及商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

大陸國家衛健委26日也宣布，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）即日起更名為新型冠狀病毒感染（新冠感染），且經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施，新型冠狀病毒感染將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

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