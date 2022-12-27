中國要開放「出境旅遊」了！微博暴動：明年真的可以出國玩了

▲中國即將開放出境旅遊，讓網友非常興奮。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國大陸國家衛生健康委員會（國家衛健委）26日發布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案通知，強調將根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊，讓微博網友瞬間超興奮。

國家衛健委26日宣布，將進一步優化復工復產及商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

▲許多大陸網友都期待2023可以出國旅遊。（圖／翻攝微博）



消息曝光後，許多大陸網友紛紛在微博留言，「準備我的出國旅遊啦」、「看來明年真的可以出國玩了」、「多好！感謝國家3年的救助！終於恢復正常狀態」、「3年啦，辛苦大家了。願我們以後的年年歲歲越來越好，平安健康，祝福大家」、「歷史性的一刻」、「我兒可以回家了…」「還要等恢復航線&機票降價」。

此外，國家衛健委也宣布，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）即日起更名為新型冠狀病毒感染（新冠感染），且經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施，新型冠狀病毒感染將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

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