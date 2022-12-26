快訊／防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染

▲大陸國家衛生健康委員會宣布，2023年1月8日起解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸國家衛生健康委員會26日發布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）即日起更名為新型冠狀病毒感染（新冠感染），且經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施。新冠感染將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管。

若大陸開始實施新冠感染「乙類乙管」，依大陸傳染病防治法，對新冠感染病患將不再實行隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，對病患實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策，檢測策略調整為願檢盡檢，調整疫情信息發佈頻率和內容。依國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措。

至於為什麼將新冠肺炎改名為新冠病毒感染。大陸國家衛健委解釋，當初命名為新冠肺炎，主要考慮疫情初期病例大部分有肺炎表現，如今隨著變異株成為主要流行株後，致病力減弱，僅有極少數病例有肺炎表現，考慮到肺炎僅反應了病毒感染後較為嚴重的患病狀況，不能包含所有感染者臨床特徵，將新冠肺炎更名為「新型冠狀病毒感染」，更加符合目前的疾病特徵和危害。

▼大陸國家衛生健康委員會宣布，2023年1月8日起解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施。（圖／路透社）