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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸迎確診海嘯！醫曝「前線慘況」　9成護理師染疫發燒也要上班

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸染疫人數激增，部分地區醫療量能已達到臨界點。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸疫情如海嘯襲來，各地確診人數直線上升、醫療量能亮起紅燈，民間也出現退燒藥搶藥潮。北京一名醫生伯恩斯坦（Howard Bernstein）說，加護病房及一般病房全部爆滿，新來的病人只能擠在急診室內，這是他從醫30多年來從未見過的情況。另一名護理師也透露，她的部門近9成人染疫，仍被要求繼續上班。

根據《路透社》報導，中國大陸12月初放棄動態清零政策，改走與病毒共存的路線後，全國各地確診人數直線上升，也是自3年前武漢疫情以來，中國爆發的最大規模疫情，讓各地醫護人員疲於奔命，甚至連火葬場也天天爆滿。一名在北京某醫院工作的醫生伯恩斯坦就說，這是他從醫30多年來從未見過的情況。

伯恩斯坦說，每天有越來越多病患上門求診，每個人都因為新冠肺炎的症狀感到非常不適，儘管他很想幫忙所有求助的病患，但他們醫院的加護病房、一般病房已全部爆滿，許多人病人被迫擠在急診室內，「這一個月內，我從1天治療不到1名病患，變成每天要治療幾十個，最大的挑戰是，我們對此毫無準備。」

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

▲北京出現排隊看醫生的人潮。（圖／北京青年報）

北京私立萊佛士醫院（Raffles Hospital）醫師索尼亞（Sonia Jutard-Bourreau）說，病患人數已達到平常的5至6倍，病人平均年齡也增加到70歲以上，「他們大多都有同樣狀況，就是大多數患者都沒有接種疫苗。」

索尼亞說，許多病患及家屬到萊佛士醫院，是因為本土的醫院都已「超載」，他們想購買輝瑞生產的新冠口服抗病毒藥物Paxlovid，但包含她所在的萊佛士醫院在內，大多數醫院及藥局Paxlovid的存量幾乎已經告罄。

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲中國清零政策鬆綁後，各地確診人數直線上升。（圖／路透社）

索尼亞與伯恩斯坦一樣，在中國行醫已長達數十年，她認為這一波疫情最壞的時刻還沒到來。一位在中國其他地區工作的醫療人員就說，中國部分地區的醫療量能已達到臨界點，因為許多醫生及護理人員都染疫了。

一名在西安某醫院工作的22歲王姓護理師表示，她所在部門51名護理師中，已經有45人感染新冠肺炎，另外急診室的所有醫護同仁也在近幾周全部染疫，儘管他們被檢測呈陽性，並有輕微發燒的情況，仍被要求繼續上班。

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