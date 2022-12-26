發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

由於今年課稅收入高於預期，民進黨內也呼籲中央政府可以「還稅於民」。對此，行政院發言人羅秉成26日表示，行政院長蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，而相關方案也正在彙整中。

根據今年總稅收估計，有望超過預算4500億元，而民進黨內各派系立委今（26日）也紛紛提出各種希望中央政府可以「還稅於民」的呼籲。舉例而言，湧言會立委就認為，可以發現金消費券，也能減免學貸或為受到疫情影響的產業紓困。

此外，民進黨內「英系」立委，包括陳明文、羅致政、莊瑞雄等人，也發起串連，在臉書上發圖卡呼籲中央政府，可以全民發放1萬元現金，將台灣的經濟成果跟人民共享。

對此，行政院表示，台灣這幾年由於政府量入為出，加上防疫有成，經濟又能維持成長，中央政府才能連續幾年都有賸餘。

行政院指出，這幾年同時受到疫情、俄烏戰爭的影響，國際原物料上漲，能源價格也上調，明年全球經濟也會面臨重大挑戰，民生經濟都會受到衝擊；而為因應未來的變局，蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項疫後的振興與弱勢照顧方案，相關內容也都尚在彙整中。

此外，總統蔡英文本周除了針對兵役議題召開國安會議外，也預計針對國內外的經濟局勢，另外召開國安會議討論。