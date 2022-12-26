若要換閣揆人選有誰？　賴清德子弟兵曝：陳建仁接手機率高

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲26日表示，若要撤換閣揆，前副總統陳建仁接手行政院長的機率很高。他分析，陳建仁獲得總統蔡英文信任，在黨內的高度也夠，只是比較缺乏行政經驗，此時有一個有行政經驗的副院長就很重且，另亦不諱言，「只是若陳建仁接了閣揆，未來參與總統初選的可能性就低了。」

林俊憲今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」視訊連線專訪，主持人黃光芹關注，針對外界關心民進黨在九合一大選慘敗後，內閣是否會改組，又將由誰來組閣？林俊憲分析，若要撤換閣揆，陳建仁接手行政院長的機率很高。

林俊憲表示，在明年1月立法院會期結束後，內閣應該就會改組，只是大改或小改、看是換閣揆或是局部改組，「要求內閣改組的聲音蔡英文總統應該也知道，幾個比較重要的部會，也確實需要讓人耳目一新，責任政治就是這樣，要給社會一個交代。」

林俊憲提到，目前影響內閣改組有兩個因素，就是總統自己的考量和黨內看法，黨內有立委主張小改，也有人主張撤換閣揆，這就是黨的大事，需要凝聚大家的共識。

黃光芹追問，在綠營地方基層普遍瀰漫撤換閣揆的氛圍，蘇貞昌團隊無法替民進黨加分，林俊憲本人的主張是如何？林俊憲僅回應，主持人已經替他把個人意見詮釋得很好了。

至於外界盛傳前副總統陳建仁有機會接棒下一任閣揆，林俊憲也鬆口，若要撤換閣揆的話，他個人認為陳建仁接手的可能性非常高，「首先陳建仁獲得蔡英文充分的信任、授權，再來他在黨內的高度也夠，只是他比較缺乏行政經驗，這時候有一個擁有行政經驗的副院長就很重要。」

主持人黃光芹追問，這是否代表著民進黨的總統人選，賴清德還未定於一尊？林俊憲表示，當然不排除黨內會有競爭，因為民進黨是民主的政黨，任何人都可以參選，「只是若陳建仁接了閣揆，未來參與總統初選的可能性就低了。」