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蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

▲▼行政院擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌26日召開擴大防疫會議時，針對中國疫情上升，造成都會地區醫療體系嚴重負荷一事，要求指揮中心緊盯，並保持警覺做好各項準備；同時也叮嚀，明（2023）年1月7日起實施的「金馬地區民眾春節交通專案」，因外島量能較為不足，指揮中心要先儲備足夠藥物，以及做好醫療支援的規劃。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，鄰近國家中，中國本土疫情嚴峻，自12月13日起中國官方停止公布無症狀感染者數據，又於12月25日早上公告，即日起不再發佈每日疫情資訊。預期中國隨元旦、春節連假返鄉人流將增加傳播風險，疫情將自城市向農村地區擴散，推估整體疫情可能持續逾三個月。

有關國內疫情部分，指揮中心表示，全國新增病例數上升，各年齡層都有微幅增加，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並宣導個人衛教防護措施。

指揮中心指出，12月10日起已取消入境人數上限，最近一周入境人數為172,963人次，較前一周增加7.7%，其中自中國入境6,146人次（佔入境總人數3.6%），預計寒假放假當周出國人數最高增至22.4萬，至於返國/入境人數於農曆春節結束當周將增至20.5萬人次，農曆春節前一周自中國入境訂票人數已增至10,795人次。

此外，交通部表示，經統計自本周起至農曆年後從中國返國的航班均尚有機位，訂位率介於4到6成之間；而疫苗接種狀況部分，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.7%，第3劑為75.1%，第4劑施打率則為18.9%，累積施打已超過6,493萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

對此，蘇貞昌在聽取報告後表示，台灣由於防疫成效良好、國人配合，除了國內管制措施逐漸放寬外，邊境也已從本月開始取消入境人數上限，國人目前已逐步進入正常生活，不過基於最靠近我國的中國官方公布疫情數據有嚴重低估的情形，而根據相關報導，中國疫情已有急速上升的趨勢，造成都會地區醫療體系嚴重負荷，請指揮中心持續緊盯相關資訊，並透過各種方式於第一時間掌握正確資訊，保持警覺並做好各項應對準備。

蘇貞昌特別叮嚀，自明（2023）年1月7日起將實施「金馬地區民眾春節交通專案」，因外島量能較為不足，有必要的話請指揮中心先儲備足夠藥物以及做好醫療支援的規劃。

蘇貞昌表示，歲末年終及農曆春節期間之際，國人已陸續安排親友聚餐、國內外旅遊或參與大型活動，雖然指揮中心在疫情爆發後已有三次面對農曆春節的防疫經驗，但有鑑於中國疫情有爆發趨勢，也請指揮中心嚴陣以待。

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