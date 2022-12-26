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義大跨年煙火交通懶人包　2處免費搭接駁！開車凌晨1點才能離場

▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲義大世界999秒煙火。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

再過5天就要迎接2023，高雄義大世界一如往年，將於跨年夜施放999秒大型煙火，今年則推出全台首件的「立體繪煙火」，要讓民眾再次震撼。因應連假人潮，在交通方面，主辦單位也提供2處臨時停車場和免費接駁；同時，周邊7個路口也有進行管制，凌晨0點至1點僅開放接駁車、機車離場，1點後再開放自小客車離場。

義大世界跨年煙火秀邁入第14年，年年創新煙火形式，往年曾設置過立柱、塔吊式威牙、立體矩陣等展演裝置，今年挑戰全新視覺饗宴，將於大草坪架設全長108公尺的獨家施放裝置，打造全台首創立體繪煙火。透過三大幅寬高各36公尺的獨家施放裝置，使煙火不只是大型花火閃耀夜空，跑動式的立體繪煙火更增添藝術生命力。

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▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲義守大學為主要煙火觀賞區，將提前至中午12點開放進場。（圖／義大世界提供）

這次跨年遇上3天連假，加上疫情趨緩下，主辦單位觀察跨年餐飲、住宿及摩天輪觀賞區銷售速度皆比往年快，因此預估跨年人數也將會比較多，為因應跨年人潮，主要煙火觀賞區義守大學12月31日(六)將提前至中午12點即開放民眾進場。

交通方面，12月31日(六)中午12點起將於「永達技術學院仁武分校」提供免費接駁前往義大世界，並於一旁的「仁欣莊園」設置臨時停車場。此外，今年更特地在永達仁武分校附近的安樂東街，再加開一區臨時停車場和接駁點，預計晚間6點啟用，服務民眾交通需求。

跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵2處接駁點，也可搭乘義大客運加開的高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，再轉乘捷運返家，提供民眾多元的交通服務，鼓勵大家善加利用大眾運輸與免費接駁。

▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲免費接駁車資訊。（圖／義大世界提供）

自駕的民眾則要特別留意！跨年夜，義大世界將實施三階段的進散場交通管制，共有7個管制點，包括水管路/義大二路口、澄觀路/水管路口周圍等。

第一階段進場管制，當義大世界停車場客滿後，即管制自小客車進入，預計12月31日晚間8點啟動管制，當天仍會視義大世界園區內停車狀況而彈性調整。

第二階段為散場管制，2023年1月1日凌晨0點至凌晨1點，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1點之後，開放自小客車離場。

▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲7處路口進行交通管制。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲散場交通資訊。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界跨年交通懶人包。（圖／義大世界提供）

▲凌晨0時至1時，僅開放接駁車、機車離場；自駕得要等到1點才能離場。（圖／義大世界提供）

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