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國道「未來日車程預測」上線！1968APP輸時間、地點秒查行車時間

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

▲配合112年元旦連假，用路人可更換1968App為元旦風格背景，打造個人專屬的國道行旅App。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將於本周末登場，為期三天，屆時國道將出現車多較為壅塞的情況。交通部高速公路局建議用路人可利用「高速公路1968」App的「未來日與即時行車時間預測服務」，預先估算車程時間，以利後續行程安排。

高公局表示，為利民眾提前規劃行駛國道路段之時段，特於1968 App「首頁/時間預測」單元提供國道未來日與即時行車時間預測服務。使用者只需指定任意國道起終點並設定出發時間後，即會依據所選時間顯示對應之時間預測服務。

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若欲查詢未來100日內之出發時間，結果即包含出發時間之前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間，亦會建議當日最佳與避開之出發時間。

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

▲▼用路人可利用1968APP查詢未來日國道行車時間。（圖／高公局）

若未選擇未來日出發時間，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊。

另民眾可事先利用1968 App「首頁/自訂推播」開啟「旅行時間訂閱」，將可接收於指定時間主動推播之訂閱路線行車時間資訊。配合112年元旦連假，亦可更換為元旦風格背景，打造個人專屬的國道行旅App。

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，建議多使用替代道路，中部地區民眾如欲往返南投地區，建議利用台63，避開國道塞車路段。

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