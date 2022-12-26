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友人借365元沒還！他問1句話被嗆「你很急嗎一直要」...網看傻

網友詢問欠錢的友人何時領錢，結果被飆罵一頓。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲網友詢問欠錢的友人何時領錢，結果被飆罵一頓。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

欠債還錢是天經地義，但借出去的錢就像潑出去的水，要有要不回來的覺悟。一名網友抱怨，朋友每次出門就跟他借錢，他只是詢問一句話，結果被劈哩啪啦罵一頓，「區區365元一直要」，讓他傻眼至極。

原PO在臉書《爆怨公社》不滿痛訴，他有一種朋友，出門絕對不帶超過1000塊，幾乎每次都花不夠，會叫他幫忙出，說等等再領，卻一拖再拖，「每次出門都在喊沒錢，看到妹子可以馬上掏100出來請對方那種」，友人對他連幾十塊都計較，喊沒錢卻可以買遊戲光碟、買菸，還能享受喝酒唱歌等娛樂活動，而且吃的東西都很高級。

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原PO提到，友人向他借錢，保證下個月還，而他只是好奇問什麼時候領錢，對方馬上變臉，「說我故意找他吵架？請問是借錢比較大聲嗎？還是我欠他幾百萬了？」

友人欠錢態度十分囂張。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲友人欠錢態度十分囂張。（圖／翻攝自爆怨公社）

透過對話可見，原PO詢問友人，「下個月幾號領錢？」結果對方馬上爆怒，回嗆「你很急？我這個月就賺不多，已經有點煩了，然後區區365元一直要，我也沒說不給啊」、「下個月15號只領2萬多，房租、卡費、電話費扣一扣剩不到1萬，幾乎沒閒錢在玩樂了」。

他看到友人反應這麼大，傻眼表示，「我只是問一下你幾號領錢，我有催你嗎？被害妄想症喔，我有衝去加油站說X你X還我365？」結果對方態度更囂張，「有事沒事問我領錢，有事？以前沒欠的時候，怎沒看你問過。」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「笑死，365塊也在欠，是多窮」、「這種365都還不出來還能稱作朋友？」、「沒欠人家錢誰管你幾號領薪水」、「以前的欠債從幾萬慢慢降到幾千現在降到365了，現在人的信用真的不值錢」。

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