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血便就醫！30歲男「全身瘀青」　醫照超音波傻眼：肝硬化了

30歲男全身瘀青，竟和肝硬化有關。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲30歲男全身瘀青，竟和肝硬化有關。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

一名30歲的男性因血便問題就醫做消化道檢查，醫生發現看患者手臂上有很多瘀青，因為之前有遇過跟人家打架導致消化道出血的病人，所以決定問清楚，不料對方立即否認，「檢查後發現他的身體也有很多小出血點，就安排血液檢查，結果發現他的凝血機能有延長」，後來透過超音波檢查，驚見患者已肝硬化。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說透露，「一位30歲的男性，因為血便的問題來找我做消化道的檢查。那時候是夏天他穿短袖，我就看到他的手臂上有很多瘀青。因為之前有遇過跟人家打架，打到消化道出血的病人，所以我就問你是不是有跟別人打架。他說不是，他是除了有大便出血外，近期身上的瘀青也越來越多。」

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醫師提到，「檢查後發現他的身體也有很多小出血點，就安排血液檢查，結果發現他的凝血機能有延長，詳細暸解後，才得知他的家人有B肝，而且檢驗結果他是有B肝的帶原，再做肚子超音波檢查，發現已經有肝硬化的情況了。就把他轉到消化內科，趕快去做進一步的治療」。

陳榮堅提醒，「因為肝硬化有分 A、B、C 級，如果拖到很後期才治療，這樣有時候會來不及，趁早治療才能改善。所以他大腸出血、小便有血絲、身上瘀青多，都是因為他凝血機能異常引起的，而他原本是不知道自己有B肝的問題，是造成肝硬化之後，才因為這些表徵而發現的。」

（圖／翻攝自外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地臉書）

▲肝硬化有很多意想不到的徵兆。（圖／翻攝自外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地臉書）

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