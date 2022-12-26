西螺果菜市場垃圾成山　新任鎮長廖秋萍：農曆年前完成清運

▲目前在西螺果菜市場所囤積垃圾仍有150公噸，陸續將在農曆過年前清除完成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺果菜市場內垃圾因今年原去化處焚化爐歲修，使得囤積百餘噸無法去化，成山的垃圾堆臭氣彌漫嚴重影響鄰近環境，新任鎮長廖秋萍今（26）日前往西螺果菜市場視察，並召開記者會發表未來西螺鎮之四大施政方針。

西螺鎮長廖秋萍說明四大施政方針，「西螺行銷升級」推動數位轉型、規劃延平老街及商圈導入數位共好及創新行銷；打造「朝聖大橋」結合藝術雕塑、親子樂園及觀光環境；推廣「動物友善」規劃西螺大橋周遭成為寵物友善公園，推動寵物特色市集；建構「地方創生」，打造西螺成為台灣米食、醬油及西瓜產業示範部落，推動產業智慧轉型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對西螺果菜市場垃圾問題，廖秋萍表示，其實在上禮拜就有外運三車，目前在果菜市場市場所囤積垃圾仍有150公噸，日前透過立法委員劉建國協助垃圾快速外運，規劃是週會再外運三車，元月份開始每一天一車的量運至焚化爐處理，陸續將在農曆過年前清除完成。

廖秋萍強調，後續在管理垃圾分類部分將更加強，以人力上更積極管制，除了果菜市場內所產生的垃圾之外，家用垃圾一概不得入內，將以監視器加強監控並開罰，呼籲中盤商及菜農、鄉親，切勿抱著僥倖心態把家裡垃圾帶至果菜市場丟棄。

▲西螺新任鎮長廖秋萍今日前往西螺果菜市場視察，並召開記者會發表未來西螺鎮之四大施政方針。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高 惡臭瀰散500公尺

►雲林貨車「觸媒轉換器」遭鋸走 連日發生3起！修配廠曝原因

►雲林縣議會正副議長選舉 議長沈宗隆連任、副議長蔡咏鍀當選

►西螺福興宮秒殺冬令營開搶 家長小孩不怕冷...寒風中等候3小時



