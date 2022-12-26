爸爸愛「嘴對嘴親親抱抱」！女大生睡到一半驚醒　滿臉口水超崩潰　

▲爸爸的行為讓原PO很不舒服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名20歲的女網友表示，爸爸到現在還會對她親親、抱抱，而且是嘴對嘴的那種，甚至還會在她睡覺時，進到房間躺在她旁邊，有時會突然親她的額頭或是脖子，走在路上爸爸會要求「十指緊扣」，規定她不能化妝、噴香水，種種行為都讓她感到不舒服，崩潰直呼「快被他逼瘋了」。

女大生在臉書「匿名2公社」發文，先是抱怨爸爸洗澡只用清水，身上異味超重，床單更是一年才換一次，居家服一整年都穿同一件，「要幫他洗他還會生氣，他似乎聞不到自己身上的味道，查了很多資料說這可能是老人臭」，而最讓她崩潰的是，爸爸的行為舉止。

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▲爸爸會趁她在睡覺時親她。（示意圖／取自Pixabay）

「他還總是喜歡親親、抱抱，嘴對嘴那種」，原PO從高中就告訴爸爸這樣不合適，也不喜歡這樣的行為，「但我每次拒絕他，他就說我嫌棄他，不愛他了」，有時候情緒上來，還會叫她滾出去。

有時假日睡晚一點，爸爸會進她房間躺在床上，「我還在睡，所以他幾乎是躺在我旁邊，有時候甚至突然過來就親我額頭或脖子，我有次真的被他嚇到了，整個尖叫一聲，他就覺得我起床氣太重，還怪我媽沒有把我教好，正常女人睡覺睡到一半，被親得一臉口水都會被嚇醒吧」。

原PO繼續說，有次她在換衣服，爸爸沒敲門直接走進來，她生氣指責，爸爸卻說「有什麼關係，小時候又不是沒看過」。不僅如此，出門吃飯、逛街爸爸要求「十指緊扣」，不能穿短褲、破洞牛仔褲、短版上衣，不能噴香水，上班畫淡妝也不行，還要她把頭髮剪成男生頭，「戴個耳環跟戒指，他就覺得我整天只想打扮談戀愛」。

▲網友建議原PO趕快尋求相關單位協助。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

原PO無奈表示，這些問題困擾她很久，不過因為在外縣市讀書，一個月回家一次，勉強可以忍受，「但是我媽還跟他住在同一個屋簷下，我有時候從家裡聽到我爸對我媽的冷暴力，我就覺得很無力...也不知道該怎麼辦了」。

貼文一出，網友提醒原PO要保護自己，也建議她尋求幫助，「回到家在房間跟廁所都記得要鎖門，你爸對你的態度不像是對女兒，真的要保護好自己，記得一定要鎖門，被罵也要鎖門，晚上睡覺要用椅子抵住門」、「真的太噁心了，已經逾越了父親的角色，建議畢業後找到工作立刻搬出去，越遠越好」、「你爸爸感覺好怪…光是那些親密舉動我就覺得很可怕，不能接受」、「有必要就報警」。

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