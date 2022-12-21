兄妹獨處泡湯「還穿比基尼」　女友無法接受！網看傻：片子看太多

▲男友跟妹妹一起泡湯，讓原PO很介意。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「有點介意這件事情！」一名女網友抱怨，男友與家人去泡湯放鬆，但得知爸媽與兄妹倆各獨處一間，尤其妹妹穿著比基尼，令原PO無法接受。貼文曝光後，網友卻兩派戰翻，「又不是裸體，感覺還好啊」、「我會介意耶！誰在乎妹妹是不是家人？男女有別都成人了，本來就要有界線啊！」

一名女網友在Dcard表示，最近天氣超冷，男友一家人便跑去泡湯，不過令原PO難以接受的是，男友與妹妹共處一間湯屋，兩人都有穿泳衣遮蔽，但得知妹妹是穿著比基尼後，讓原PO難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO討拍表示，有點介意這件事，卻不知如何向男友開口，「他們是一家人，這應該沒什麼？」對此，原PO也好奇拋問，「另一半跟異性兄弟姊妹一起泡湯很奇怪嗎？」

文章曝光後，一票網友反酸，「你是片子看太多？他們是親兄妹，又不是乾兄妹的」、「有穿泳衣ok」、「不就跟泡大眾湯一樣嗎？只不過沒有陌生人罷了」、「又不是裸體，感覺還好啊」、「所以妳跟妳哥哥一起泡湯，妳會對他有『性』趣哦」、「真兄弟姊妹，看到對方是會噁到想吐的，不存在欣賞什麼鬼的」。另有網友直言，「有這種想法，自己心裡默默想就好，絕對不要講出去欸...如果我手足的女朋友在意這個還提出來的話，我一定私下勸我手足分手，太瞎了」。

不過也有網友力挺原PO，「大眾浴池可以，但包廂式的湯屋不行吧」、「我會介意耶！誰在乎妹妹是不是家人？男女有別都成人了，本來就要有界線啊，誰說家人就不用？大眾池可以接受，一起泡湯屋我無法，因為男友只能跟我」、「我是覺得有點怪，我家也很常泡湯屋，但我們是我跟我媽一間、我爸跟我哥一間」。

▼網友也和家人泡湯，但分成爸爸兒子、媽媽女兒一起泡。（示意圖／記者劉維榛攝）

