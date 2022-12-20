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社會 社會焦點 保障人權

好友過世5天…色男登門性侵她女兒！白目躲棉被裡被逮

▲桃園市黎姓男子前年10月間見身障女子可欺，假借幫忙搬運礦泉水上車，後來趁四下無人在車內對其伸狼爪企圖硬上，反遭女子戳眼、踹老二反抗才作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲朱男趁老友過世後，假借要照顧其中度智障的女兒，帶著麵過去給她吃後卻強行性侵，法院看不過惡行重判8年6月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名朱姓男子得知老朋友過世，帶著一碗麵假意要幫忙照顧其中度智障的女兒小玉（化名），登門拜訪後，卻不顧小玉大叫抵抗、在房內性侵得逞，小玉住在隔壁的大伯聽到呼叫聲趕來，朱男見無處可逃一度躲在棉被中，當場就被大伯與警察翻開被子狼狽查獲，法官審後依強制性交罪判朱男有期徒刑8年6月。

根據判決，朱男與小玉的父親認識已幾十年，案發前就多次到小玉家中作客，也知道小玉有精神障礙及心智缺陷。而朱男得知小玉父親在2021年4月29日過世後，於5月3日傍晚，帶著一碗麵登門拜訪，獨自在家的小玉前來應門，朱男表示要帶食物給她吃，單純的小玉就讓朱入內並待了好幾個小時。

沒想到，小玉吃完麵回房間休息後，朱男竟跟進房並強壓小玉，不顧她高聲尖叫扭動硬上得逞，但呼救聲驚動了住在小玉家隔壁的大伯，大伯察覺異狀報警並趕到小玉房間，掀開棉被當場逮到躲在其中的朱男。

小玉的照服員表示，她領有中度身心障礙證明，但她能夠清楚以肢體推擋、高聲尖叫的方式表示拒絕，並感受到朱男當時以三字經罵她、對她施壓，能指出「爸爸的朋友要性侵她」。

法官認為，雖然朱男坦承犯行，也表示有意願與小玉監護人調解，惟因能力無法賠償未能達成，且朱對小玉硬上後，造成她的精神障礙嚴重惡化，至今須住在療養院接受治療，朱明知小玉的身心狀況、又對剛喪父後孤身一人的她以體型優勢性侵，罪性重大，依對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪，重判有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

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