孫女住院婆婆狂碎念！公公霸氣嗆：別靠么　再塞5000給媳婦

▲人妻回家收拾女兒住院東西，婆婆卻在旁邊一直碎碎念。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

孩子生病已讓人相當煩惱，若旁邊的人又在碎碎念，情緒可能會爆掉。人妻抱怨，女兒流感住院觀察，回家收拾東西的時候，婆婆就在旁邊念個不停，不過正想回嘴時，公公搶先她一步，之後甚至塞了5000元給她，讓她感嘆「為何都是公公比婆婆明理」。

人妻在《匿名2公社》表示，晚間帶女兒去掛急診，檢查出來是流感，之後住院觀察，結果隔天回去整理女兒住院的東西時，婆婆一直在旁邊碎念不停，由於整晚沒睡已經夠累了，又被一直碎碎念，因此忍不住準備要回嘴，沒想到被公公搶先一步。

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公公對著婆婆說，「口乾了來喝茶，口臭去刷牙，肚子餓去吃東西，不要一直靠么。」人妻透露，之後公公甚至塞了5000元給她，叫她趕快回醫院照顧孩子。人妻嘆，「為什麼很多都是公公比婆婆明理。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「從古至今，都是女人為難女人」、「這公公厲害」、「還不錯，公公可以壓制婆婆，不然更有得吵了」、「因為婆婆少了個兒子，公公多了個女兒」、「妳婆婆其實比妳還要擔心還要著急，妳就多體諒她一下」。

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