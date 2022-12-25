正國會議員宣布「含淚投票」　管碧玲：我們都跳起來了

▲台南市第四屆議會開議，陳秋萍帶領5名議員發表聲明。（圖／記者林悅攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是正副議長選舉日，爭取連任的無黨籍台南市議長郭信良和民進黨正國會交好，民進黨中評會主委賴瑞隆日前罕見多次聲明，跑票一律開除黨籍，引發各界關注，但6位正國會議員稍早發聲明，將會「含淚投票給民進黨黨證」。對此，今天在高雄坐鎮的民進黨中評委管碧玲發文說，「聽到台南的發展，我們都跳起來了！民進黨再起，要加油。」

正國會台南市議員陳秋萍稍早表示，「我們拒絕替黑金黑道背書，但我們也會含淚投票，投給民進黨的這張政黨黨證，我想黨團成員應該有很多人跟我們有同樣的心情，只是我們替大家把話說出來而已，希望民進黨黨團要再檢討。」

對此，管碧玲透過臉書表示，她和民進黨立委許智傑、黨部主委許智善正守在高雄市議會，聽到台南的發展，他們都跳起來了，民進黨再起，要加油。

另在高雄市議長選舉方面，憑藉綠營投票前夕策反國民黨議員曾俊傑脫黨，民進黨籍的高雄市議長康裕成稍早已當選。管碧玲表示，議長開票完成，團結的民進黨，超越黨派的市長，優秀的議長候選人，開出35票的高票。

▼管碧玲貼出與許智傑、許智善兄弟的合影。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下圖同）