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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

記者蘇晏男／台北報導

針對兵役延長政策送立法院後可能從「查照案」改為「審查案」，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（26日）批蔡政府極不負責任，眼裡只有許舉利益。至於傳國安局長陳明通獲總統蔡英文信任，將續留至蔡第二任期結束，王鴻薇則轟，這是蔡政府最大笑話跟汙點。

▲王鴻薇26日早上拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇26日早上拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

蔡英文明將召開國安會議，傳會後宣布兵役延長一年，全案經行政院核定後，再送立法院查照，但民進黨立法院黨團總召柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」。另外，陳明通雖陷論文門爭議，但傳陳深受蔡英文信任，將不受1月中的內閣改組影響，將繼任到蔡第二任期屆滿。

王鴻薇26日早上到行天宮附近路口拜票，媒體詢問，怎麼看兵役延長 民進黨團要把查照改審查，讓朝野背書？王鴻薇表示，這應是整個蔡政府做的決定，極不負責任、充滿選舉算計，要讓其他人背書，也是民進黨2024拖延戰術，因為實施日期會可能會被審查制拖延。王鴻薇批評，兵役制度改變竟然如此兒戲、算計，再次充分顯現蔡政府眼睛裡只有選舉利益。

對於傳陳明通將續任到蔡英文第二任期結束任期結束，王鴻薇則轟，照成為蔡政府最大笑話跟汙點，陳明通身為前新竹市長林智堅跟前桃園市長鄭文燦的指導教授，竟還安坐國安局長，更好笑的是還深獲蔡英文的信任，所以蔡仍然信任一個完全踐踏學術倫理、完全說謊的國安局長，國安局真的變「不安局」。

媒體追問，這是某種程度凸顯蔡英文沒人可用？王鴻薇回應，國安局長是總統任命，現在蔡英文換不掉陳明通，代表蔡的決策圈太小，也識人不明，充分凸顯國安危機。

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