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綠委齊籲還稅於民　吳怡農稱王鴻薇「可愛」挺紓困

▲▼吳怡農今天下午拜會無黨籍松山區松基里長黃建賓。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▲吳怡農今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

跨派系民進黨立委紛紛提出還稅於民主張，與國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇日前所提政見不謀而合，對此，曾表示不同意見的民進黨候選人吳怡農26日下午受訪說，雙方對於2000多億的預算要怎麼使用沒有太多分歧，應該重視財政紀律，同時針對產業和個人提出更多紓困等協助。

民進黨立委何志偉、何欣純、陳亭妃、郭國文、王定宇、趙天麟、林楚茵等人今天陸續提出不同主張，呼籲經濟成長應該由全民共享，發放現金或類似三倍券、五倍券的「現金券」，或者針對經濟弱勢民眾進行紓困，以苦民所苦。

對此，吳怡農今天下午拜會無黨籍松山區松基里長黃建賓前，被媒體問及王鴻薇自稱吳日前對她的攻擊是「不攻自破」等語，吳說，王鴻薇說自己對她攻擊的說法「蠻可愛的」，讓自己想起「打人喊救人」這句話。

吳怡農解釋，今年稅務收入比去年預期的還要高，但他要指出，應該更完整了解財政結構，看似4500億的超收，其實只多出預期的2000多億，因為今年歲出及歲入有2500多億的差額需要透過舉債來彌補，針對2000多億的預算要怎麼使用，其實大家並沒有太多的分歧。

吳怡農說，需要重視的是財政紀律，不希望債留子孫，在這樣的前提下，希望在疫情解封時針對受到衝擊的產業，特別是受到衝擊的個人，提出更完善、更多的協助，無論是在產業紓困或者個人的協助。

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