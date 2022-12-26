吳怡農挺役期延長　國防部應說明入伍後「每周具體做什麼」

▲吳怡農今天下午向地方請益。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文27日將召開國安高層會議，就義務役恢復1年制，以及訓練內容進行最後討論。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農26日下午受訪說，他支持改革訓練內容並適度延長役期，並指國防部應向役男說明，以後進入到軍中，每個禮拜會具體做些什麼事，未來要負責什麼樣的任務。

吳怡農今天下午拜會無黨籍松山區松基里長黃建賓前接受媒體聯訪說，他主張國防安全應該超越政黨顏色，希望任何候選人不要拿兵役改革、國防安全來做選舉的操作，此外，中共軍事擴張影響印太地區安全，許多國家都在提升國防準備，以嚇阻戰爭，維護和平，因此他支持改革訓練內容並且適度延長役期。

吳怡農說，呼籲國防部，向所有的役男和家長們具體報告，以後進入到軍中，每個禮拜會具體做些什麼事，未來要負責什麼樣的任務，只有這樣透明的溝通和說明，政策才有機會順利地推出。

此外，吳怡農稍早透過臉書表示，當選立委以後，他會嚴格的監督國防部，要國軍盡一切的努力讓役男平安回家，並且要讓在部隊的每一天都過得很充實，都能學習到新的技能，不再覺得當兵是在浪費時間、是在浪費生命。

媒體追問，若是兵役延長衝擊到選情，吳怡農是否願意犧牲？吳說，他參選第一天就承諾正向乾淨的選舉，選舉和問政主軸將會環繞國家安全、提升經濟競爭力，在國家安全這塊，無法否認北京政權不斷提升對台軍事威脅，因此全民必須認真面對，這是攸關國家生存、維護和平最重要的事情，重申兵役制度不該淪為政黨或選舉操作，更不該說「票投某某某、青年上戰場」，這是相當不道德的事情。

媒體也關注，如何看待現行刺槍術等訓練內容？吳怡農直言，這件事情其實太細了，如果國防部堅持要刺槍術，相信社會大眾也會期待，在未來的戰場中，刺槍術的應用和價值。