多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

▲王鴻薇26日上午在松江、民權路交叉口一處空地拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年預估稅收「超徵」4500億元，多名民進黨立委呼籲政府應「還稅於民」，先前曾喊出要還稅於民的國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（26日）表示，對手吳怡農一直批評她空洞、謾罵、口水，但當她的還稅於民都可以得到民進黨立委支持時，這使得吳對她的攻擊不攻自破。

王鴻薇20日端政策牛肉，主張蔡政府執政6年超徵1.1兆元稅金，應該還稅於民，但吳怡農則認為稅收、超收優先用於還債。不過，由於今年預估稅收「超徵」4500億元，財信董事長謝金河、民進黨立委何志偉、何欣純、民進黨「湧言會」立委王定宇、林楚茵、趙天麟等都陸續主張還稅於民。

王鴻薇26日早上路口拜票後受訪被問，何志偉、何欣純、王定宇支持還稅於民，是否某程度也是支持您，反對吳怡農？王鴻薇說，提出一個確實、可行且符合人民需要的政見非常重要，還稅於民早該做了，不了解蔡政府到現在才能理解人民需要 。

王鴻薇說，她進立法院之後，會繼續提出很多福國利民政策，也希望不同黨派共同支持具體、可行且好的公共政策。

對於吳怡農支持者建議吳找副總統賴清德站台來找回基本盤，王鴻薇表示，吳的競選政策她都尊重，但如同還稅於民，吳怡農一直批評她空洞、謾罵、口水，但當她的還稅於民都可以得到民進黨立委支持時，這使得吳對她的攻擊不攻自破。

至於吳怡農稱自己要多宣傳政見才能突破同溫層，王鴻薇指出，吳的政見目前還沒辦法突破部分民進黨立委跟民進黨政府，也沒得到他們的認同，「我覺得他的政見恐怕連同溫層都還沒有突破」。