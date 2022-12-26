　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

▲王鴻薇26日上午在松江、民權路交叉口一處空地拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇26日上午在松江、民權路交叉口一處空地拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年預估稅收「超徵」4500億元，多名民進黨立委呼籲政府應「還稅於民」，先前曾喊出要還稅於民的國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（26日）表示，對手吳怡農一直批評她空洞、謾罵、口水，但當她的還稅於民都可以得到民進黨立委支持時，這使得吳對她的攻擊不攻自破。

王鴻薇20日端政策牛肉，主張蔡政府執政6年超徵1.1兆元稅金，應該還稅於民，但吳怡農則認為稅收、超收優先用於還債。不過，由於今年預估稅收「超徵」4500億元，財信董事長謝金河、民進黨立委何志偉、何欣純、民進黨「湧言會」立委王定宇、林楚茵、趙天麟等都陸續主張還稅於民。

王鴻薇26日早上路口拜票後受訪被問，何志偉、何欣純、王定宇支持還稅於民，是否某程度也是支持您，反對吳怡農？王鴻薇說，提出一個確實、可行且符合人民需要的政見非常重要，還稅於民早該做了，不了解蔡政府到現在才能理解人民需要 。

王鴻薇說，她進立法院之後，會繼續提出很多福國利民政策，也希望不同黨派共同支持具體、可行且好的公共政策。

對於吳怡農支持者建議吳找副總統賴清德站台來找回基本盤，王鴻薇表示，吳的競選政策她都尊重，但如同還稅於民，吳怡農一直批評她空洞、謾罵、口水，但當她的還稅於民都可以得到民進黨立委支持時，這使得吳對她的攻擊不攻自破。

至於吳怡農稱自己要多宣傳政見才能突破同溫層，王鴻薇指出，吳的政見目前還沒辦法突破部分民進黨立委跟民進黨政府，也沒得到他們的認同，「我覺得他的政見恐怕連同溫層都還沒有突破」。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
綠委開第一槍！　「發現金券讓全民領」
女星自駕特斯拉出車禍！　氣囊爆開、車頭撞爛變形
快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制　睽違2年接受媒體提問
女友認「和李宗瑞是好友」！　他崩潰偷看淫片比對
東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡
快訊／新莊男死床上！　頭顱被啃光光
LIVE／N倍券有希望！　宋仲基認愛英國妹遭爆要當爸
台中客運司機毆打港女記2大過　主管：他向30幾歲女孩子下跪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

吳怡農曬帥照挺役期延長　操作「票投某某黨、青年上戰場」不道德

建議賴清德「勇辭副總統，自己幹閣揆」　沈富雄：救黨保證有效

經濟數據好民眾無感！湧言會立委籲還稅於民　「一大群人正在受苦」

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

吳怡農曬帥照挺役期延長　操作「票投某某黨、青年上戰場」不道德

建議賴清德「勇辭副總統，自己幹閣揆」　沈富雄：救黨保證有效

經濟數據好民眾無感！湧言會立委籲還稅於民　「一大群人正在受苦」

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

Line跳出「老公早安」！人妻驚覺尪出軌…心痛：我做得不夠好？

竹科園區警遭撞飛！左轉遭小黃擊落空翻360度...驚悚11秒影片曝

先探／伺服器產業　逆風高飛

理財周刊／夢裡當知身是客

財政預算吃緊！南韓政府打算「裁撤公務員」　一年省下183億元

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

三花貓「睡成豪放大叔」開腿癱平超軟爛　爸看不下去：你是女生捏

高雄跨年獨家「999秒立體繪煙火」！整面光牆超美　6大觀賞點曝光

租屋前刷新油漆！他住幾天驚「原來有壁癌」　被房東冷回1句傻眼了

政治熱門新聞

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

柯文哲「空氣瀏海」新造型上工　打卡台大醫院回歸本業

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了

更多熱門

相關新聞

吳怡農挺役期延長　操作「青年上戰場」不道德

吳怡農挺役期延長　操作「青年上戰場」不道德

傳總統蔡英文可望在27日國安高層會議拍板義務役役期延長方案，對此，長期關注國防改革議題的民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農提出3大主張稱，國安不分黨派，操作「票投某某黨、青年上戰場」是不道德的，他支持全面改革軍事訓練內容，並適度延長役期，且將會在立委任內嚴格監督國防部，不讓役男覺得當兵浪費生命。

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

吳怡農曝賴清德關心選情　跨派系陪站路口

吳怡農曝賴清德關心選情　跨派系陪站路口

王鴻薇投給葉林傳　吳怡農譏「蠻諷刺」

王鴻薇投給葉林傳　吳怡農譏「蠻諷刺」

林奕華2月才辭職　吳怡農斥惡劣：比落跑嚴重

林奕華2月才辭職　吳怡農斥惡劣：比落跑嚴重

關鍵字：

王鴻薇吳怡農還稅於民立委補選

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面