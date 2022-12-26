未達三分之一！差6名女閣員才完成政見　蔣萬安承諾：一定逐步達成

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安25日上任，但民進黨台北市議員顏若芳發現，蔣萬安剛上任就政見跳票，原本承諾未來女性閣員比例提高至三分之一，但至今僅約六分之一，至少還差6名女性閣員。對此，蔣萬安表示，三分之一絕對是他設定的目標，也一定會逐步達成。

▲蔣萬安透過廣播系統跟市府同仁致意。（圖／記者袁茵攝）

針對將接體育局長的王泓翔要到1月6日才能上任，而欲接研考會主委的俞振華則是2月，遭議員質疑市政接軌變成市政脫軌，蔣萬安26日9時在市政大樓中控室外受訪回應，這次小內閣人選，都是各領域非常優秀、不可或缺的人才，所以也要尊重原單位的相關程序安排，市民也可以期待，接下來他們會用市政成績向外界說明、供大家檢驗。

另外，關於曾承諾女性內閣比例調高至三分之一，結果現在只有六分之一，被議員批評政見跳票？蔣萬安指出，小內閣人選三分之一女性比例，是他們設定的目標，「我們也會逐步來達成。」最重要的是未來女性比例提高外，也會請新上任市府團隊，在法規、政策上更加重視女性意識，能夠真正追求實質平權。

至於還差6名女性閣員才能達標，要如何逐步完成？蔣萬安說，其實在小內閣人事安排上，其實都是以用人唯才當原則，而女性、性別絕對是非常重要的遴選標準，除了性別考量，也要平衡考慮包括專業等各方因素，「三分之一絕對是我們設定的目標，也一定會逐步達成，現階段就是以用人唯才的一個標準、原則。」

蔣萬安提及，希望新市府團隊不管在法規訂定、政策規劃上，也要放入更多性別意識，追求實質平權。

▼台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）