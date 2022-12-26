柯規蔣隨！蔣萬安本周「每天開7：30晨會」　談跨年、台灣燈會

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化，台北市長蔣萬安「柯規蔣隨」，26日上午召開7時30分晨會；蔣萬安今日也透露，至少本周都會每天召開晨會，今日討論重點包括大巨蛋、內湖交通改善，還有即將到來的台北跨年、明年2月台灣燈會。

▲蔣萬安透過廣播系統跟市府同仁致意。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安26日上午9時到達市政大樓中控室，透過廣播向市府同仁致意，並且於會後受訪。針對今早7時30分召開的晨會，蔣萬安表示，今天出席晨會人員包括他、副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長王秋冬、副秘書長張溫德，以及3名市府顧問。

蔣萬安透露，晨會主要討論幾個議題，很多都是競選期間提出的具體議題，包括大巨蛋、內湖交通改善等交換意見，另外針對即將到來的跨年、2月份台灣燈會做討論。

蔣萬安指出，這周還是會每天安排晨會，就一些重要議題彼此交換意見，接下來會以如何強化跨局處協調、達成何種目標來進行安排，也會以最有效率方式推動市政。

至於是不是特別擔心跨年議題？蔣萬安說，因為跨年即將到來，也是上任後第一個大型聚會，市民都相當期待，同時也必須做好準備，包括人流、交通安全等，以及疫情考量都必須重視，接下來會好好重新審視，讓市民享受一個安全愉快的跨年活動。

另外，過去曾承諾上任後要拜訪的清潔隊，蔣萬安僅稱，都已經在安排當中。