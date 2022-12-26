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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國產大型客機C919交付東航後　開啟100小時驗證飛行

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，全球首架C919飛機在12月9日交付中國東方航空後，將從今天（26日）開啟100小時驗證飛行，對飛機的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。首架C919有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

全球首架C919共配置164個座位，包括商務艙8座和經濟艙156座，選用大陸全自研的新一代客艙座椅。

9日，大陸東方航空正式接收編號為「B-919A」的國產大型客機C919，航班號定名為「MU919」，代表著在波音、Airbus外，全球大型客機市中出現了新的挑戰者，也使得大陸民航商業營運事業邁入金的里程碑。

依照東航對C919的飛行計劃，首架C919有望最早於2023年春滿足大陸民航局要求，投入商業載客，初期料將投入上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的航線，而東航首批C919訂單中的其餘4架，將在未來2年間陸續交付。

公開資訊顯示，C919大型客機是大陸按照國際通行適航標準研發、具備完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，該機型於2007年立項，2017年首飛，2022年9月29日取得大陸民航局型號合格證（TC證）；11月29日取得大陸民航局生產許可證（PC證）。

C919採用先進氣動設計、推進系統和材質，駕駛艙則配備新一代集成式側方操作桿，5塊15.4英吋高清顯示螢幕，以及先進的「靜暗」設計，可有效降低飛行員工作負擔。

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