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大陸 大陸焦點 特派現場

德美泰客戶下訂陸國產客機C919　外媒：挑戰波音至少要10年

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國產大型客機C919已進入商業運營的倒計時，累計訂單達到815架，28家客戶中有3家是國外航空公司，分別為泰國都市航空、美國GECAS及德國普仁航空。對於是否會挑戰波音地位，外媒分析，大陸國產客機至少還需要發展10年。

▲▼陸國產客機C919即將交機　試驗飛行成功。（圖／翻攝央視）

▲C919試驗飛行成功。（圖／翻攝央視）

據《新華社》報導，C919大型客機9月完成全部適航審定工作後，獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。業內人士預計，C919已進入商業運營的倒計時。

C919目前已累計28家客戶、815架訂單。客戶中以中國居多數，國外僅有3家，分別是德國普仁航空的7架、泰國都市航空7架、美國GECAS公司20架。

東方航空公司2021年3月1日與中國商飛正式簽署首批5架購機合同，或將成為全球首家運營國產C919的航空公司。

據東航的初步安排，上述5架C919飛機引進後，將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

大陸國家主席習近平日前特地接見了C919的項目團隊，表示「中國大飛機乘載著國家意志、民族夢想、人民期盼」。

路透報導，C919這款客機旨在挑戰西方飛機製造業巨頭，與空中巴士和波音在單通道機型上展開競爭。不過，業內分析人士表示，中國還需要10年，才能真正打破波音和空客的兩強壟斷。

BBC指出，C919離進軍國際市場還有距離，其中關鍵一步，就是必須取得美國或歐洲的適航認證。 目前尚不清楚美國航空管理局 （FAA）是否受理，但此前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，審批的進展緩慢。

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